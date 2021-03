Machen gemeinsame Sache: Piano und AT Internet. Screenshot: Piano

Der slowakische, international tätige Paywall-Riese Piano schließt sich mit dem in Frankreich ansässigen Web-Analytics-Unternehmen AT Internet zusammen. Damit soll branchenweit die erste Plattform für Kundenerlebnisse gebildet werden, "die auf kontextuellen Analysen basiert", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Transaktion beinhaltet demnach sowohl einen Bar- als auch einen Aktientausch, wobei die Finanzierung durch Updata Partners, Rittenhouse Ventures und Sixth Street Partners erfolgt und dazu führt, dass Piano hundert Prozent der Anteile an AT Internet erwirbt.

Mit Lösungen der Unternehmen arbeiten laut eigenen Angaben hunderte große digitale Verlags- und Medienmarken, darunter die BBC, die Deutsche Telekom, NBC Sports und "Wall Street Journal". In der Vergangenheit seien Analyse- und Customer Journey-Tools getrennt voneinander eingesetzt worden. Ein integriertes Angebot von Piano und AT Internet verbessere das Verständnis von Zielgruppen und biete personalisierte Erlebnisse, wird Piano-CEO Trevor Kaufman zitiert.

Schwerpunkt Europa

AT Internet wurde 1996 gegründet, hat rund 200 Mitarbeiter und ermöglicht es Unternehmen, zu messen und zu analysieren, wie Besucher auf ihren digitalen Plattformen ankommen, sowie deren anschließende Aktionen und Verhaltensweisen.

Der Paywall-Anbieter Piano arbeitet weltweit mit Organisationen wie CNBC, "Wall Street Journal", NBC Sports und "The Economist" zusammen. 2014 verlegte Piano seinen Firmensitz von Bratislava nach Wien, um von Österreich aus den gesamten deutschsprachigen Markt ins Visier zu nehmen.

Der kombinierte Umsatz beider Unternehmen und die mehr als 600 Mitarbeiter werden laut Aussendung größtenteils in Europa vertreten sein, wobei rund 55 Prozent des Umsatzes von europäischen Kunden stammen. (red, 3.3.2021)