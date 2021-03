Besonders günstig ist das Seidl in Südafrika. Foto: Getty Images/iStockphoto/naturalbox

Obwohl während der Pandemie weniger Menschen ein Bier im Wirtshaus trinken konnten, ist die weltweite Lust auf Bier ungebrochen. So ist der Absatz von Corona-Bier im vergangenen Jahr trotz – oder gerade wegen – der Assoziationen mit dem Coronavirus in die Höhe geschossen, berichtet "Visual Capitalist".

Einen genaueren Einblick bietet der "World Beer Index" von Expensivity. Er vergleicht den Durchschnittspreis einer Flasche Bier in 58 Ländern in einer detaillierten Karte. Zusätzlich zeigen die Kollegen von "Visual Capitalist", welche Länder am meisten für Bier pro Kopf ausgeben und wie viel Bier die Menschen trinken.

Bierpreisvergleich. Foto: Creative Commons/Expensivity

Berechnet wurde der Durchschnittspreis einer typischen Flasche Bier (330 Milliliter) von bekannten Marken über Onlineshops und die Statistikdatenbank Numbeo. Zusätzlich wurden die lokalen Bierpreise aus Hotel- und Barkarten entnommen und die Durchschnittswerte in Dollar umgerechnet. So muss man in Katar für ein Bier 11,26 Dollar (rund 9,34 Euro) hinblättern, was die Urlaubskassa schon deutlich belasten kann.

Katar ist besonders teuer

Das liegt unter anderem daran, dass das mehrheitlich muslimische Land 2019 eine 100-prozentige Verbrauchssteuer auf den bisherigen Verkaufspreis aller Alkoholimporte eingeführt hat. Diese hohen Preise zielen auf Touristen ab – und mit Katar als Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft der Männer 2022 werden Tausende von Besuchern im Land sein, die wohl um jeden Preis ein kühles Bier trinken wollen.

Besser aufgehoben sind Biertrinker in Südafrika: Dort ist der Durchschnittspreis für eine kleine Flasche Bier mit nur 1,68 Dollar pro Flasche (rund 1,40 Euro) am niedrigsten. Was zumindest teilweise auf die lokale Gewohnheit zurückzuführen sei, den Gerstensaft in großen Mengen zu kaufen, wie es bei "Visual Capitalist" heißt.

Der Preis für ein einzelnes Bier ist die eine Sache, aber welche Länder geben am meisten für Bier selbst aus? Deutschland führt hier die Liste mit fast 2.000 Dollar (1.660 Euro) pro Kopf an, was auf die starke Bierkultur zurückzuführen ist. Apropos: Österreich fehlt in dieser Erhebung leider.

Die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Länder geben am meisten für Bier aus. Foto: Creative Commons/Expensivity

Dicht dahinter folgt Polen, wo pro Kopf 1.738 Dollar (rund 1.440 Euro) ausgegeben werden. Die USA rangieren mit 1.554 Dollar (rund 1.290 Euro) auf Platz acht der weltweit höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Bier, immerhin ist der Hopfentee dort auch das beliebteste alkoholische Getränk.

Tschechen lieben Bier

Anhand von Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt die untenstehende Visualisierung auch, wie viel Bier weltweit pro Kopf getrunken wird. An der Spitze steht die Tschechische Republik mit durchschnittlich 468 Bier im Jahr – das entspricht 1,3 Bier pro Tag.

Wer trinkt am meisten Bier? Foto: Creative Commons/Expensivity

Es folgen Spanien und Deutschland mit 417 bzw. 411 Bier. Auf der anderen Seite trinken die Menschen in Haiti nur etwa vier Bier pro Jahr. Das mag daran liegen, dass sie etwas Stärkeres bevorzugen – 97 Prozent des Alkoholkonsums in Haiti entfallen auf Spirituosen wie Rum. Na dann: Prost! (red, 4.3.2021)