Liebe Leserin, lieber Leser,

Mehr Freiheiten für Geimpfte, und das so unkompliziert wie möglich: So möchte die Regierung in Zukunft den Übergang aus der Pandemie in den Normalzustand handhaben. Dabei setzt sie auf einen Impfnachweis, der durch die Behörden zur Verfügung gestellt werden soll. Und: Laut einer Studie der New York University erhalten Nachrichten aus Rechts-außen-Quellen erheblich mehr Aufmerksamkeit als News aus anderen Quellen. Außerdem: Nintendo soll noch Ende des Jahres eine neue Version der beliebten Spielekonsole Switch auf den Markt bringen.

Wir wünschen gute Lektüre.

Datenschutzchaos rund um den grünen Impfpass

Forscher: Rechte Desinformation bekommt die meisten Reaktionen auf Facebook

Neue Nintendo Switch mit Oled-Display soll noch dieses Jahr erscheinen

Nach rassistischen Aussagen: EA sperrt "Fifa"-Spieler lebenslang

Baller-Klassiker Doom 3 kommt gemeinsam mit anderen Spielen auf die PSVR

Michael B. Jordan übernimmt Rolle in der Vorgeschichte zu "Tom Clancy's Rainbow Six"