Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein mahnt in einem Statement zum Frauentag mehr Bemühen ein

Österreichs erste Kanzlerin: Brigitte Bierlein. Foto: Christian Fischer

"Der Weltfrauentag erinnert an die großen, weltweiten Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung und -behandlung; mahnt aber auch daran, die Überwindung noch existierender hoher Hürden wie ungleichen Lohns für gleiche Arbeit und antiquierter Verhaltensmuster als Auftrag an uns alle zu verstehen.

Die Pandemie war und ist eine Zumutung für die gesamte Gesellschaft, aber vor allem für Frauen. Selten zuvor wurde drastischer verdeutlicht, wie sehr die Kinderbetreuung, die Versorgung der Familie, Homeschooling, aber auch die Arbeit in systemrelevantesten Berufen wie die Pflege der Schwächsten mehrheitlich auf den Schultern der Frauen getragen wird. Ihnen gilt mein größter Respekt, Dank und Zuspruch. " (Brigitte Bierlein, 8.3.2021)