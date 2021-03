ORF-General Alexander Wrabetz Dienstagabend beim Pressegespräch im Radiocafé über ORF-Player, Gis, Chatprotokolle. Foto: STANDARD, fid

Hier kommen die Mediennews von heute:

Analyse: Der Skalp des ORF-Generaldirektors und die GIS – Alexander Wrabetz blickt mit den Chatprotokollen zurück auf Heinz-Christian Straches ORF-Pläne – und auf die nahe Generalswahl

ORF-Player: GIS-Streaming: Wofür der ORF künftig einen Gebührennachweis verlangt – 24-Stunden-Streaming der ORF-Kanäle nur mit Anmeldung – Name und Wohnadresse von Gebührenzahler soll für Streaming-Registrierungscode reichen

Generalswahlprogramm: "Große Newsmaschine" des ORF als "geballte Macht" der Journalisten: Wrabetz zum Newsroom – ORF-Chef mit Plänen für die nächsten Jahren – nur ohne deklarierte Kandidatur für Generalswahl 2021

Reaktion: Verleger an Wrabetz: Gemeinsames Login gern, gemeinsame Vermarktung gescheitert – ORF-Chef sucht Gemeinsamkeiten, um Erleichterungen für ORF-Player zu erzielen

Streaming: Netflix-Rivale Disney+ knackt Marke von 100 Millionen Bezahlabos – Der Online-Videodienst war im November 2019 in den USA an den Start gegangen und ist inzwischen in 59 Ländern empfänglich

Weltbeste Pressefotos: Corona, Konflikte, Explosionen: Die Nominierungen für "World Press Photo" 2021 – 4.300 Fotografen aus 130 Ländern beteiligt – Sechs Fotografen aus fünf Ländern sind für den Hauptpreis nominiert, Gewinner werden am 15. April bekanntgegeben

Bilanz 2020: Deutlich mehr Beschwerden beim Werberat, aber weniger Stopp-Entscheidungen – Größte Werbeaufreger kamen von Mömax, Sodastream, Fit Inn – In elf Fällen forderte der Werberat den sofortigen Stopp der Kampagne

TV-Tagebuch: "Pistenzauber trifft Pandemie" auf ATV: Wenn Skilifte das Land mitregieren – Rein in die enge Gondel, während weitläufige Museen nicht aufsperren durften – Reportage am Mittwoch auf ATV

Pitch: Merlicek & Partner gewinnt UniCredit Bank Austria-Etat – Die Agentur rund um Franz und Rosa Merlicek und Peter Mayer sichern sich damit den bislang größten Etat seit der Agenturgründung im Jahr 2015

Für normale Haut: Unilever verbannt Begriff "normal" von Pflegeprodukten – Damit soll erreicht werden, dass sich Menschen nicht ausgeschlossen fühlen

Switchlist: Zehn Jahre Fukushima und 100 Jahre Atom, Weltraumthriller "Gravity", Boxernostalgie mit "Creed – Rocky's Legacy" und Prominente im Ahnenfieber: TV-Tipps für heute Abend