"Chado" von Dominica Harrison, UK 2020 läuft im internationalen Wettbewerb bei Tricky Women. Foto: Dominica Harrison

Animationsfilm

Tricky Women feiert heuer 20. Geburtstag – Corona-bedingt in einer Onlinevariante. Das heimische Festival für das Animationsfilmschaffen von Frauen, Trans- oder Intersexuellen und nonbinären Menschen präsentiert bis 14. März über 140 Filme (trickywomen.mama.media). Neben dem umfangreichen Wettbewerb und aktuellen heimischen Arbeiten gibt es auch das Programm Exploring Realities, mit Filmen, die sich dem weiten Feld von Träumen und Erinnerungen widmen, oder Remarkable, in dem sich alles um Emotionen dreht. Außerdem: Lectures, etwa mit der lettischen Filmemacherin Signe Baumane, die auch mit intimen Themen zu provozieren weiß. (kam)

Filme mit Tönen

Die österreichische Künstlerin Lisl Ponger kuratiert bereits seit dem ersten Lockdown ein wöchentliches Filmprogramm auf der britischen Website Hundred+ Heroines. In der heute startenden Folge bilden "Töne und Geräusche" den roten Faden. Die israelische Filmemacherin Mili Pecherer zeigt Isaac und Abraham tanzend am Fuße eines Berges, während US-Regisseurin Talia Osteen von einem "Shabbos Goy" erzählt – einem Nichtjuden, der ein pikantes Problem für eine orthodoxe Familie zu lösen hat. Weiters zu sehen (und zu hören): ein Orgasmus in Tupperware und ein Video des Hip-Hop-Künstlers Baloji. (kam)

Theater

Hier gibt’s gleich einen halben Opernabend inklusive: Der exzeptionelle Puppenspieler und Stimmenimitator Nikolaus Habjan hat die Geschichte des österreichischen Dirigenten Karl Böhm (1894–1981) und seine zwiespältige Rolle in der NS-Zeit in einen Theaterabend am Schauspielhaus Graz gebannt, der es sogar zu einer Besprechung in der New York Times brachte und dort als "ingenious" bewertet wurde. "Böhm", ein Stück von Paulus Hochgatterer, wird nun am 12. und 20. März jeweils ab 19.30 Uhr gestreamt. Beinahe zeitgleich läuft auch die Sound of Music-Paraphrase "The Hills Are Alive" von Habjan und Neville Tranter (10., 19. & 27. 3.). Jeweils 24 Stunden. (10.3.2021, afze)