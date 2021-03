Folgt am 1. Juli auf den nach Leipzig gewechselten Stefan Weppelmann

Ein Teil des Kunsthistorischen bekommt einen neuen Verantwortungsträger APA

Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums (KHM) bleibt in deutscher Hand: Nachdem sich mit Jahreswechsel Stefan Weppelmann gen Leipzig verabschiedet hatte, steht nun fest, wer ihm mit 1. Juli als Direktor nachfolgen wird: Der deutsche Kunsthistoriker Peter Kerber, derzeit in London an der Dulwich Picture Gallery tätig, wird neuer Chef der KHM-Gemäldegalerie. Generaldirektorin Sabine Haag freute sich über "einen international ausgewiesenen Museumsmann" im Team.

Nach dem Studium in München verschlug es Kerber laut Aussendung zunächst für neun Jahre ans J. Paul Getty Museum in Los Angeles. 2017 folgte schließlich der Wechsel nach London zur Dulwich Gallery als Abteilungsleiter und Kurator. Kerber zeichnete bis dato unter anderem für Ausstellungen zur französischen Kunst des Rokoko oder zur Vedutenmalerei verantwortlich. (APA,12.3.,2021)