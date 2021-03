Die Pandemie hat den Arbeitsalltag für viele auf den Kopf gestellt. Foto: imago images/Westend61

Am 16. März 2020 wurde der erste Lockdown in Österreich als Maßnahme zur Pandemiebekämpfung umgesetzt. Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie und Kulturbetriebe wurden geschlossen. Nur Beschäftigte in sogenannten systemkritischen Berufen sollten weiterhin im Einsatz sein, Unternehmen wurden dazu aufgerufen, ihre Mitarbeitenden, wo möglich, in Telearbeit zu schicken.

Sowohl der Alltag als auch die Arbeitswelt wurden seit Beginn der Pandemie auf den Kopf gestellt: Dauer-Homeoffice, Kurzarbeit, aber auch Arbeitslosigkeit waren die Folgen. Dass die Corona-Krise uns auch noch ein Jahr später beschäftigen würde, hätte wohl niemand geahnt.



Wie war Ihr Arbeitsjahr in Zeiten von Pandemie und Lockdown?

Wie haben Sie das vergangene Jahr erlebt? Und wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert? Teilen Sie ihre Erfahrungen im Forum. (dang, 15.3.2021)