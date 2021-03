Make-up: Gegen schlechte Tage

Make-up von Boy de Chanel, 30 ml 70 Euro Foto: Hersteller

Reine Haut hat manchmal nichts mit dem Alter zu tun. Das muss ich am eigenen Leib (besser gesagt im eigenen Gesicht) erfahren. Verstehen Sie mich nicht falsch, das Make-up von Boy de Chanel ist nichts, was ich täglich benutze. Aber es gibt nun einmal die schlechten Tage. Die Tage nach lange Abenden, an denen das eine oder andere Glas Wein getrunken wurde, die eine oder andere Tüte Chips dran glauben musste. Das zahlt mir meine Haut sofort heim, und weil Eitelkeit schon immer mein zweiter Vorname war, überdecke ich diese "Narben" eben. Finden Sie komisch? Werden Sie erwachsen, wir haben 2021. (Thorben Pollerhof)

Waschgel: Minimalprogramm

Detergente Viso Rinfrescante von Acqua di Parma, 100 ml 30 Euro

Foto: Hersteller

Mein Beauty-Secret ist ganz simpel: Weniger ist mehr! Ich habe herausgefunden, dass meine Haut am schönsten ist, wenn ich sie in Ruhe lasse. 20-stufige Pflegeroutinen mit allerlei Tuben und Tiegeln – nein danke! Im Badezimmer bin ich Minimalist. Ein Waschgel reicht – vor allem eines, das die Haut nicht austrocknet. Detergente Viso Rinfrescante von Acqua di Parma soll nicht nur Feuchtigkeit spenden, sondern auch für ein glatteres, feineres Hautbild sorgen. Tatsächlich hält das Gel, was die Beschreibung verspricht. Schade nur, dass das in Zeiten von Homeoffice und Social Distancing kaum jemand anderer sieht. (Michael Steingruber)

Augengel: Bison am Morgen

Energizing Eye Gel von Clarins, 15 ml 40 Euro Foto: Hersteller

Offensichtlich spukt der Zeitgeist gerade an mir vorbei. Eine Kollegin schrieb erst neulich in ihrer Kolumne "Der letzte Schrei", dass Augenringe in den sozialen Netzwerken gefeiert würden. Bei mir nicht! So viel Eitelkeit darf sein. Und so viel Männlichkeit. Das Energizing Eye Gel von Clarins enthält nämlich Bisongras, das ich sonst nur aus Wodka kenne. Und das Extrakt aus rotem Ginseng. Am Tubenkopf lugen drei kleine Metallkügelchen hervor, mit denen das Gel rund um die Äuglein aufgetragen wird. Soll helfen, Zeichen von Müdigkeit zu mildern. Auf die Art könnte wenigstens der Blick wacher wirken. (Michael Hausenblas)

Feuchtigkeitscreme: Sprung ins Watt

Men Marine Care 24-Stunden-Pflege von La Mer, 50 ml 30 Euro Foto: Hersteller

Das Fehlen jeglicher Reisefreiheiten nagt an Gemüt und Haut. Letztere erscheint mir neuerdings pandemisch fett. Denn für gewöhnlich erledige ich die Trockenlegung meiner Epidermis per Sprung in nasses Salz. Allein der Hautpflege wegen muss ich also einmal im Jahr ins Meer. Da mein letztes Mal nun aber schon episch lange her ist, verwende ich die Men Marine Care 24-Stunden-Pflege von La Mer. Die fühlt sich an wie ein kurzer Klippensprung in Acapulco. Da stört mich gar nicht, dass das Meer in dieser Creme nicht der Pazifik ist, sondern die Nordsee. Momentan würde mich schon das Waten im Wattenmeer happy machen. (Sascha Aumüller)

Gesichtscreme: Frisch und faltenfreier

Age Fitness Advanced von Biotherm Homme, 50 ml 39,55 Euro Foto: Hersteller

Es soll ja gerade in Mode sein, dass sich die Herrschaften reihenweise botoxen lassen, weil sie ihre eigene zerknitterte Visage im Zoom-Call nicht mehr anschauen mögen. Burschen, probiert es doch einmal mit Age Fitness Advanced von Biotherm Homme. Der Aufwand ist viel geringer, die Prozedur weniger schmerzhaft. Morgens und abends aufgetragen – konsequent! – trägt die leichte Gesichtscreme dazu bei, kleinere Fältchen auszubügeln. Mann fühlt sich frischer und kann beim Videotelefonieren auch über die eine oder andere tiefe Zornesfalte hinwegsehen. (Markus Böhm)

(RONDO, 23.32021)