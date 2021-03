So in etwa stellen sich Harold White und seine Kollegen vom Advanced Propulsion Physics Laboratory ein futuristisches Raumschiff mit Warp-Antrieb vor. Illustr.: Nasa/H. White, M. Rademake

Unter die Faszination beim Blick in den nächtlichen Sternenhimmel mischt sich nicht selten eine gute Portion Wehmut: Praktisch alles dort draußen jenseits der Planeten wird der Menschheit sehr wahrscheinlich unerreichbar bleiben, zumindest für die nächsten paar Jahrhunderte. Die Idee ist zwar verlockend, durch irgend ein noch unbekanntes Schlupfloch die Beschränkungen der Speziellen Relativitätstheorie hinter sich zu lassen. Bisher scheint ein Reisetempo jenseits der Lichtgeschwindigkeit jedoch ausschließlich theoretisch und unter sehr bizarren physikalischen Bedingungen möglich.

Mit Alcubierre zu den Sternen

Dazu zählt etwa der berühmte Warp-Antrieb, auf den sich unter anderem auch das Raumschiff Enterprise aus dem Star-Trek-Universum verlässt. Auf dem Papier könnte ein solcher Antrieb tatsächlich funktionieren, schrieb 1994 der mexikanische Physiker Miguel Alcubierre. Seine theoretische Lösung für die Fortbewegung mit Überlichtgeschwindigkeit widerspricht zumindest nicht der Allgemeinen und Speziellen Relativitätstheorie. Das auch als Alcubierre-Antrieb bekannte Gedankenexperiment basiert auf eine lokale Verformung der Raumzeit, gleichsam eine Welle, auf der ein hypothetisches Raumschiff sogar das Zehnfache der Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte.



Praktisch umsetzbar ist dieses Konzept freilich nicht: Um die notwendige lokale Raumzeitverwerfung zu erzeugen, bedarf es unvorstellbarer Energiemengen und exotische Materie mit negativer Masse – und woher man die nehmen sollte (sofern es sie überhaupt gibt), ist völlig unklar. Das hält theoretische Physiker und Raumfahrtbehörden wie die Nasa allerdings nicht davon ab, sich mit diesen Ideen auseinanderzusetzen.

Die zweidimensionale Visualisierung der Funktionsweise eines Alcubierre-Triebwerks zeigt die einander gegenüber liegenden Regionen expandierender und kontrahierender Raumzeit. Illustr.: AllenMcC.

Es geht auch ohne exotische Materie

Möglicherweise hat nun ein Forscher von der Universität Göttingen einen mathematischen Ausweg aus dem Dilemma mit den exotischen negativen Massen gefunden: Der Physiker Erik Lentz entwarf ausschließlich auf Basis herkömmlicher Energie eine neue Klasse von hyperschnellen "Solitonen", eine Art stabile Wellen im Raum, die theoretisch Reisen mit beliebiger Geschwindigkeit ermöglichen sollen.



Lentz fielen bei der Analyse bisheriger Arbeiten zum Alcubierre-Antrieb einige Lücken im Theoriengebäude auf, darunter auch bisher nicht näher untersuchte Konfigurationen der Raum-Zeit-Krümmung, die in den genannten "Solitonen" organisiert sind. Ein Soliton – in diesem Zusammenhang kann man es auch informell als "Warpblase" bezeichnen – ist eine kompakte Welle, die ihre Form beibehält und sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Entgegen bisheriger Berechnungen sei es aber sehr wohl möglich die Raum-Zeit-Geometrien auf eine Weise zu erzeugen, die auch mit konventionellen Energiequellen funktioniert.

Das Zwillingsparadoxon umgehen

Genügend herkömmliche Energie vorausgesetzt, ließen sich die Solitonen demnach so konfiguriert, dass sie eine Region mit minimalen Gezeitenkräften enthalten, so dass der Zeitablauf innerhalb des Solitons dem außerhalb entspricht: eine ideale Umgebung für ein Raumschiff. Das bedeutet, dass es nicht zu den Komplikationen des so genannten "Zwillingsparadoxons" kommen würde, bei dem ein Zwilling, der nahe der Lichtgeschwindigkeit reist, viel langsamer altern würde als der andere Zwilling, der auf der Erde geblieben ist: Tatsächlich würden beide Zwillinge nach den neuen Gleichungen gleich alt sein, wenn sie wieder vereint sind.

Video: Wie ein Warp-Antrieb funktionieren könnte. Joe Scott

Für Lentz habe sich die Idee von Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit mit seinen mathematischen Lösungen einen Schritt auf die herkömmliche Grundlagenphysik zubewegt – und sie sei damit auch näher an einer potenziellen Realisierung. "Dies ist das erste Beispiel für hyperschnelle Solitonen aus bekannten und vertrauten Quellen. Dies könnte die Diskussion über überlichtschnelle Mechanismen, die in der konventionellen Physik verwurzelt sind, wieder eröffnen", schreibt Lentz im Fachjournal "Classical and Quantum Gravity".

Hunderte Jupitermassen Treibstoff

Bevor man sich aber den ersten Warp-Antrieb-Experimenten zuwenden kann, muss noch die eine oder andere Hürde aus dem Weg geräumt werden. Beispielsweise würde die Technik zwar auch mit herkömmlicher Energie funktionieren – die benötigte Menge wäre aber immer noch astronomisch groß: "Die Energie, die für diesen Antrieb bei Lichtgeschwindigkeit für ein Raumschiff mit einem Radius von 100 Metern notwendig ist, liegt in der Größenordnung des Hundertfachen der Masse des Planeten Jupiter", sagt Lentz. "Die Energieeinsparung müsste also drastisch sein, im Bereich von etwa 30 Größenordnungen, um in die Reichweite moderner Kernspaltungsreaktoren zu kommen." (tberg, red, 19.3.2021)