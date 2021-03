Der australische Circa Contemporary Circus gastiert – mittels Stream – am Festspielhaus St. Pölten. Foto: Pedro Greig

ZIRKUSSHOW

Wer sich derzeit herzlich wenig bewegt, muss sich den Circa Contemporary Circus aus Brisbane zum Vorbild nehmen. Die jüngste Show der von Yaron Lifschitz geleiteten und zu normalen Zeiten mit weltweiten Touren beschäftigten Compagnie ist heute, 19. März, ab 8 Uhr im Festspielhaus St. Pölten in aufgezeichneter Form zu Gast. In Humans 2.0 machen Körper ganz auf Entgrenzung. Kostenfreier Stream bis 26. März. (afze)





FILM

Ob aus Wehmut oder Lust an der Vervollständigung, wer Filme des letzte Woche verstorbenen Regisseurs Peter Patzak sehen will, hat dazu auf flimmit.at Gelegenheit. Etwa seinen ersten Kurzfilm His Bag, in dem er sich selbst als Maler im Bilderrausch näher rückt, oder sein Spielfilmdebüt Situation, ein ungewöhnliches Heist-Movie. (kam)