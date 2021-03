In Wien-Alsergrund zieht der Immobilienentwickler 6B47 mit dem "Althan Quartier" rund um den Franz-Josefs-Bahnhof ein Großprojekt in die Höhe. Vor kurzem wurden die Rolltreppe und die Freitreppe beim von Karl Schwanzer entworfenen Glaspalast am Julius-Tandler-Platz abgebrochen.