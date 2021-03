Bei seinem Kurztrip nach Israel setzte der Kanzler beim Rückflug auf eine Privatmaschine. Gegen den Ukrainer Firtasch, der in Österreich lebt, gibt es ein US-Auslieferungsbegehren

Den Rückflug aus Israel hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 4. März mit einem Privatjet bestritten. Foto: AFP / Olivier Fitoussi

Wien – Bei seinem eintägigen Kurztrip Anfang März nach Israel hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch auf die Dienste einer gecharterten Privatmaschine gesetzt. Hin ging es noch gemeinsam mit Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen. Beim Rückflug wurde coronabedingt und auch mangels größerer Alternativen auf einen Bedarfsjet – über die Betriebsgesellschaft Avcon Jet AG – zurückgegriffen. Die zum Einsatz kommende Maschine war aber just eine, die dem Firmennetzwerk des ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch zugerechnet wird. Das berichtet das Onlinemedium "Zackzack".

Das Kanzleramt sagt dazu: "Es ist ein absolut üblicher Standardvorgang, über Unternehmen wie Avcon Jet einzelne Flugreisen zu buchen. In wessen Eigentum die jeweiligen Flugzeuge stehen, entzieht sich unserem Kenntnisstand und ist nicht weiter von Relevanz."

Firtasch lebt in Wien. Er wurde im März 2014 in Österreich festgenommen, aber gegen eine Kaution von 125 Millionen Euro auf freien Fuß gesetzt. Die USA verlangen seine Auslieferung.

Zumindest seit Anfang 2014 wurde die mit den ukrainischen Nationalfarben verzierte Legacy 600 Firtasch zugeschrieben. Als der ukrainische Oligarch dann kurze Zeit später infolge eines US-Auslieferungsverfahrens in Österreich festgesetzt wurde, wurde OE-IRK insbesondere von seiner Entourage verwendet: Das investigative ukrainische Fernsehmagazin "Schemy" berichtete 2019, dass Gattin Lada Firtasch wiederholt mit diesem Flugzeug aus Kiew nach Wien flog, erwähnte aber auch eine Israel-Reise des Politikers und Firtasch-Mitstreiters Serhi Ljowotschkin.

Gleichzeitig gilt als wahrscheinlich, dass der Business-Jet formal einer Leasinggesellschaft gehört und der Oligarch oder eine seiner Firmen als Leasingnehmer auftrat. Bloß als Halter fungiert das Wiener Bedarfsflugunternehmen Avcon Jet AG auf, das das 2005 produzierte Flugzeug mit Heimatflughäfen in Wien und Kiew auf seiner Homepage auch für Charterflüge anbietet.

Außenpolitisch brisant

Im Zusammenhang mit dem US-Auslieferungsbegehren ist die mögliche Anmietung eines Flugzeugs, das mit Firtasch in Verbindung gebracht wird, gerade außenpolitisch brisant. Mit der Rückkehr der Demokraten in das Weiße Haus ist mit neuem Druck auf Österreich zu rechnen, den Ukrainer endlich an die USA auszuliefern. Unter Donald Trump war dies politisch nicht forciert wurden, und 2020 waren sogar Firtasch-Verhandlungen mit dem Trump-Umfeld bekannt geworden, die zu einer Einstellung der US-amerikanischen Ermittlungen hätten führen sollen.

In Österreich hatte der Oberste Gerichtshof seine Auslieferung bereits im Sommer 2019 für zulässig erklärt, und auch der damalige Justizminister Clemens Jabloner hatte seine Zustimmung gegeben. Der ehemalige freiheitliche Justizminister und Firtasch-Anwalt Dieter Böhmdorfer vereitelte damals die Überstellung jedoch mit einem Wiederaufnahmeantrag, über den das Landesgericht Wien bislang nicht entschieden hat. (red, 19.3.2021)