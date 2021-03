Die Etat-Mediennachrichten vom Sonntag:

Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" auf Disney Plus: Wenn Helden Scherben sammeln. Mit TFatWS ist die zweite Serie des Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus gestartet. Gut für Fans: Die Action ist zurück. Gut für alle: Es werden tiefgreifende Themen behandelt

Serie Überraschungsei mit ganz viel Mist: Netflix-Reihe "Das Hausboot" Musiker und Podcaster Olli Schulz und Youtube-Heimwerker Flynn Kliemann beim Renovieren eines alten Kahns zuzuschauen, macht großen Spaß

Günter Traxler Blattsalat: Junge leiden zu wenig, Alte zu viel Andreas Mölzer verteidigt in "Zur Zeit" "diese alten, weißen Männer", aber auch so ist das Leben hart genug, nicht zuletzt für Junge, war in der "Presse" zu lesen

Forum "Tatort" in der Gosse: "Wie alle anderen auch" – Top oder Flop? Gewaltopfer Ella landet auf der Straße. Monika hilft ihr – und wird am Tag darauf ermordet. Ballauf und Schenk ermitteln am Sonntag um 20.15 Uhr auf ORF2 – diskutieren Sie mit!

TV-Tagebuch "Tatort: Wie alle anderen": Wenn Frauen auf der Straße landen Obdachlosigkeit, Gewalt, Missbrauch, weibliche Armut: Es ist einer dieser "Tatorte", die wieder einmal zu viel wollen

Mitdiskutieren "Im Zentrum" über Vertrauenssache Impfung – zwischen Pharma und Politik

Wettsingen 521.000 schauten die letzte Gelegenheit für das "Starmania"-Semifinale Die letzten acht Kandidatinnen und Kandidaten ersangen sich die letzte Runde – Marktanteile der ersten vier Shows im Überblick

Switchlist Die Frau im Mond, Vertrauenssache Impfung und Lee Miller: TV-Tipps für Sonntag Links.Rechts.Mitte: Impfängste, Koalitionskrach und Fernweh, Tarantula, Fremde Tochter – mit Radiotipps

