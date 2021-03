Hier geht es zum Corona-Livebericht

[Gesundheit] Es wird eng in den Spitälern.

[Inland] Kein Oster-Lockdown aber neue strenge Maßnahmen beim "Ost-Gipfel" verhandelt.

[Podcast] Ostern: Deutschland sperrt zu, Österreich eiert herum.

[Kultur] Ernst Molden und Nino aus Wien: "Gemma Lugner ist auch Wienerisch".

[Wirtschaft] Klage gegen Ronny Pecik: Kampf der Immobilieninvestoren.

[Wissenschaft] Hinweise auf Physik jenseits des Standardmodells entdeckt.

[Äthiopien] Ärzte ohne Grenzen in Tigray: "Die Komplexität der Probleme ist unfassbar".

[Fußball Nationalteam] Christoph Baumgartner: Im Wirbel des Erfolgs. Der Nationalspieler ist einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Der Mut hat sich für den 21-jährigen Niederösterreicher ausgezahlt. Er wurde ein außergewöhnlicher Fußballer.

[Wetter] Über Osteuropa liegt ein Tief, welches Wolken in den Norden und Osten Österreichs steuert. Die Sonne scheint hier nur zeitweise, es bleibt aber weitgehend trocken. Im Westen und Süden überwiegt bereits der Hochdruckeinfluss und über weite Strecken ist es dort bei nur wenigen Wolken strahlend sonnig. Am Alpenostrand bläst für einige Stunden mäßiger bis lebhafter Nordwestwind, sonst ist es eher windschwach. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 6 bis 15 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welttuberkulosetag.