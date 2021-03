Die jüngste digitale Adaption des Kartenspiels "Magic: The Gathering" trifft in den ersten Reaktionen nicht nur auf Wohlwollen

Das Spiel ist gratis, das Geschäftsmodell basiert auf Ingame-Käufen. Foto: Cryptic Studios/Perfect World Games

Fans des kultigen Fantasy-Kartenspiels Magic: The Gathering können sich über einen neuen Versuch freuen, den Offline-Zeitvertreib in die virtuelle Welt zu übertragen: Denn wie der Publisher Perfect World Games nun verkündete, ist das Action-Rollenspiel (ARPG) Magic: Legends nun in einer Open Beta für den PC im Epic Store oder bei Arc Games erhältlich.

Perfect World Europe

Je nach Store erhalten die Spieler zum Start der Open Beta bestimme Goodies: Spieler, die Magic: Legends auf Arc Games herunterladen, erhalten das Gaven-Hüter-Kostüm, das Schläger-Aussehen für den Ogermörser sowie zwei Beute- und Missionsboosts.

Im Epic Games Store können Spieler bis zum 6. April um 18.00 Uhr MESZ ein kostenloses Moorland-Waldläufer-Kostüm, Moorland-Waldläufer-Kreaturenaussehen und zwei Beuteboosts einfordern.

Erste Tests: Ingame-Käufe und schlechte Steuerung

Erste Gamer haben Magic: Legends bereits getestet und zeigen sich eher weniger angetan. So meint der Youtuber "Merchant", dass das Spiel wohl eher nur hartgesottene Magic-Fans ansprechen werde.

Denn zwar sei es schön, die Charaktere, Kreaturen und Landschaften in animierter Form zu sehen, doch unter anderem stören das Freemium-Geschäftsmodell und die teils recht schlecht gelungene Steuerung.

Merchant

"Magic: Legends" – ein "Diablo"-Herausforderer?

Das strategische Kartenspiel Magic: The Gathering hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu einem weltweiten Erfolg entwickelt, es wird von über 40 Millionen Menschen in 70 unterschiedlichen Ländern gespielt. Magic: Legends wird nun unter anderem als ein Diablo-Herausforderer gehandelt, bei dem das Konzept des Kartenspiels mit dem eines ARPGs vermischt wird. Die Ankündigung des Freemium-Geschäftsmodells hatte jedoch schon vor der Veröffentlichung der Open Beta für Missmut gesorgt. (red, 24.3.2021)