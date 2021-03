Reisen in andere Bundesländer werden eine zentrale Herausforderung rund um Ostern. Foto: imago images/Manfred Segerer

Drei Tage hat es gedauert, bis sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit den Landeshauptleuten der Ostregion auf Maßnahmen einigen konnte. Auf zahnlose: Dass der Handel vorübergehend schließt, wird – so lässt sich zumindest aus dem Wissen darüber, wo Ansteckungen passieren, herauslesen – die Pandemie und die Ausbreitung von Mutanten nicht maßgeblich eindämmen.

Das hätte schneller gehen und das hätte härter enden müssen. Zunächst: Die extrem zähen Verhandlungen sind nicht nachzuvollziehen. Nach einem Jahr Pandemie, nach zahlreichen regionalen Lockdowns, nach einem bis ins Details durchdachten und dann doch abgestellten Ampelsystem müssten Maßnahmenpakete für solche Fälle schon längst in der Schublade liegen.

Wenn in Wien die Wochen-Inzidenz schon seit Tagen über 300 liegt, ist es zu spät, um erst einmal gemütlich in Verhandlungen zu treten, sich die Daten anzuschauen und dann am politischen Tau zu ziehen. Dann müssen die Verantwortlichen durchgreifen, und wenn die Landeshauptleute dazu nicht bereit sind, sollte es der Minister sein.

Pläne müssten parat liegen

Klar, die überhastete Abschottung Ischgls im vergangenen März war ein Chaos, und dass der Kanzler, der dafür nicht zuständig war, sie verkündete, war auch aus rechtlicher Sicht eine Farce. Doch spätestens bei der jüngsten Debatte rund um Beschränkungen in Tirol hätte man einen Mechanismus für den Fall etablieren müssen, dass eine Region zum Risiko wird, die Landespolitik aber die Sorge, den Unmut der Bevölkerung zu wecken, in den Vordergrund stellt – und entsprechend vorsichtig ist.

Dass man sich im Ministerium sehr wohl über all das Gedanken gemacht hat, ist klar. Immerhin wurden im Epidemiegesetz entsprechende Passagen novelliert, um sicherzugehen, dass der Verfassungsgerichtshof eine derartige Order Anschobers nicht wieder aufhebt. Dass diese Möglichkeiten nun nicht ausgeschöpft werden, ist unverständlich: Politisches Kalkül muss der Bekämpfung der Pandemie untergeordnet werden. Das sollte dem Minister wie den Landeshauptleuten klar sein.

Zahnlose Maßnahmen

Die Maßnahmen selbst, die am Mittwoch durchsickerten, sind recht überschaubar. Hier ein wenig mehr FFP2-Masken, dort ein paar Tests mehr, und die Schließung der meisten Geschäfte sind Instrumente, die ihre Tücken bergen: Sie werden – das kennen wir nur zu gut aus den vergangenen zwölf Monaten – Betreuungsprobleme offenlegen, die Wirtschaft schwächen und das Virus wohl nur wenig bremsen. Bleibt es bei diesen wenigen Regeln, wäre das fatal.

In Hinblick auf die Osterfeiertage wäre es wirkungsvoller gewesen, verständliche, rechtlich einwandfreie Regeln für Familienbesuche aufzustellen. Nicht indem man die Polizei in die Elternhäuser schickt – gerade jetzt wird die Erinnerung an den umstrittenen Ostererlass aus dem Vorjahr wieder wach, der im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass die Stimmung im Land gekippt ist. Sondern indem mit sinnvollen Maßnahmen die Gefahr eingedämmt wird: zum Beispiel, indem man Fahrten in andere Bundesländer reglementiert – auch wenn das unpopulär und ein Stich in die Herzen vieler Familien ist, die sich auf ein gemeinsames Ostern freuen. Solche Reisen völlig zu unterbinden ist nicht durchsetzbar. Doch zumindest eine Testpflicht wäre angebracht. Das müsste eigentlich Minister Anschober genauso wie den Landeshauptleuten klar sein. (Gabriele Scherndl, 24.3.2021)