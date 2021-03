Gustav Klimts Gemälde "Dame mit Fächer" ist nun ein Jahr lang im Oberen Belvedere in Wien zu sehen. Foto: Belvedere/Guschelbauer

Literatur

Auch als Stream bietet heute um 20 Uhr die neue Ausgabe der Literaturshow Roboter mit Senf aus dem Literaturhaus Graz ein intensives Erlebnis. Schauspielhaus-Intendantin Iris Laufenberg und die Autoren Fiston Mwanza Mujila und Tonio Schachinger sind bei Daniela Strigl und Klaus Kastberger zu Gast und stellen sich großen Fragen. (wurm)

Ausstellung

Nach 100 Jahren ist das Gemälde Dame mit Fächer von Gustav Klimt, das in den 1980er-Jahren illegal ins Ausland gelangte, erstmals wieder in Wien zu sehen. In einer Sonderschau im Oberen Belvedere wird das Porträt nun an der Seite anderer Werke der letzten Schaffensphase des Malers gezeigt. Ein Jahr lang residiert es im Schloss. (kr)