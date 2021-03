Foto: CCA / 101

Die Coding- und Design-Agentur 101 übernimmt die diesjährige Kampagne für den Creativ Club Austria (CCA) und seinen jährlichen Kreativbewerb um Venus-Statuetten. Jedes Jahr lädt der Vorstand eine Agentur aus den Reihen der Mitglieder dazu ein.

Die Kampagne soll zeigen, was sich der CCA-Vorstand seit seiner Neuformierung 2020 vorgenommen hat: "Als starke Stimme der Kreativwirtschaft dem Thema Kreativität mehr Aufmerksamkeit, mehr Relevanz und mehr Bedeutung zu verleihen."

Die beiden für die Kampagne verantwortlichen Vorstandsmitglieder Roman Steiner (AANDRS) und Creativ-Club-Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger lassen dazu verlauten: "Der Creativ Club Austria ist nicht nur die Venus und die Venus selbst ist nicht alles. Gerade in dieser Krisenzeit zeigt und relativiert sich das. Der Creativ Club Austria ist die Branche, ihre Leistungen, der kreative Fortschritt und das Miteinander. Unsere Bestrebungen dahingehend als auch die Vielfalt der Branche, die wir vertreten, und vor allem die Relevanz von Kreativität, sollen durch die Kampagne verstärkt ins Licht gerückt werden. 101 hat diesen Blick über den Tellerrand geworfen und unsere Anliegen in kunstvolle Sujets und in einen pointierten Claim übersetzt."

Über die Preis-Kategorie hinaus weise die Kampagne "Beyond Category": "Wir zeigen, dass der Creativ Club Austria nicht nur die Venus vergibt, sondern auch als Netzwerk für (junge) Kreative interessant ist. Und natürlich auch, dass die Arbeiten, die mit einer Venus ausgezeichnet werden, über jeden Standard, jede Kategorie hinausgehen. Uns war es wichtig, den Club zu öffnen, damit noch mehr Mitglieder das Netzwerk stärken", erklärt dazu 101-Art-Direktorin Anna Nagy. (red, 26.3.2021)

