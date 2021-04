Gibt es ausreichend Fachkräfte im Telekommunikations- und Informationstechnologiebereich? Knapp 60 Prozent der österreichischen Manager sagen im Österreichischen Infrastrukturreport 2021 der Initiative Future Business Austria klar Nein. In Österreich fehlen laut dem Report bis zu 10.000 Fachkräfte in der IT. Die leichte Verbesserung um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigt zwar, dass die gesetzten Maßnahmen für mehr IT-Fachkräfte wirksam werden, der Handlungsbedarf bleibt jedoch weiter erheblich.

91 Prozent der Befragten fordern daher, dass der Fachkräftemangel im IT-Bereich dringend gelöst werden muss. "Dies unterstreicht einmal mehr, dass Österreich seine Bemühungen intensivieren muss, um den Betrieben die IT-Fachkräfte zu sichern, die wir gerade jetzt für Wachstum und Wertschöpfung in Österreich brauchen", sagt Alfred Harl, Obmann des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie in der Wirtschaftskammer Österreich, bei der Präsentation des Reports.

In Österreich fehlen bis zu 10.000 Fachkräfte in der IT. Frühe Informatikbildung in der Schule könnte dem künftig entgegenwirken. Foto: APA / dpa / Daniel Reinhardt

Informatikunterricht



Der Infrastrukturreport zeigt ein deutliches Bild: 93 Prozent der befragten Manager wünschen sich mehr Forschungs- und Entwicklungsförderungen für Digitalisierung in Unternehmen. 91 Prozent mahnen die Förderung der IT-Fachkräfteausbildung ein. Und weitere 40 Prozent fordern, dass niemand das Schulsystem verlassen soll, ohne eine Programmiersprache erlernt zu haben. Laut Harl könne die Informatikbildung gar nicht früh genug ansetzen: "Ein tiefgreifender und flächendeckender Informatikunterricht in allen österreichischen Schulen ab der ersten Schulstufe ist ein Muss."

Eine weitere Stellschraube gegen den Fachkräftemangel ist, mehr Frauen für eine Ausbildung in Mint-Branchen – vor allem in Technik und Informatik – zu begeistern. "Von einem vermehrten Einstieg von Frauen kann die österreichische Wirtschaft in jeglicher Hinsicht profitieren. Gut ausgebildete Mint-Fachkräfte sind ein relevanter Faktor für den Wirtschaftsstandort Österreich", sagte auch Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bei einer Pressekonferenz Anfang März.

Breitbandausbau

Die Bedeutung des Know-hows der heimischen IT-Berater für mehr Cybersicherheit wurde ebenfalls thematisiert: 88 Prozent der Befragten fordern, dass Österreich seine Cybersicherheitsaktivitäten verstärkt und noch enger koordiniert. "Ein erfolgreicher digitaler Standort Österreich braucht ausreichend IT-Fachkräfte und eine starke Breitbandinfrastruktur. Umso erfreulicher ist die Zusage von Bundesministerin Köstinger, 102 Millionen Euro Förderungen für den Breitbandausbau freizugeben", sagt Harl. Der Report zeigt, wie entscheidend Investitionen in Breitband und Digitalisierung für den österreichischen Wirtschaftsstandort sind: 79 Prozent der Befragten befürchten, dass dieser zurückbleiben würde. Zudem sehen sie die Gefahr, dass Arbeitsplätze verloren gehen (38 Prozent) und der Technologiefortschritt gehemmt werden (20 Prozent) könnte.

Die Befragten erwarten außerdem eine Produktivitätssteigerung durch den Einsatz neuer digitaler Anwendungen und beziffern diese mit 14,2 Prozent. Umgelegt auf das BIP 2019 wäre das ein Produktivitätsgewinn von rund 56,61 Milliarden Euro. "In Relation zu den mit zehn Milliarden Euro veranschlagten Kosten für den Breitbandausbau rechnen sich diese Investitionen deutlich. Jeder investierte Euro bringt einen fast sechsfachen Wertschöpfungseffekt", sagt der Herausgeber des Infrastrukturreports, David Ungar-Klein. (dang, 6.4.2021)