Service

Karte: Der Standard

Öffentliche Anreise: Hartberg erreicht man mit dem Zug ab Wiener Neustadt sowie ab Graz.

Verköstigung: Nur in Lockdown-Zeiten ein Problem. Ansonsten gibt es einige Lokale in Hartberg. Auch die Jausenstation "Rastplatzl zur Ringwarte" am Ringkogel hat in Lockdown-Zeiten geschlossen. Sonst ist sie von April bis Ende Oktober geöffnet; Montag und Dienstag Ruhetag. Auch bei Schlechtwetter ist zu.

Landkarte: BEV-Karte 4224, Hartberg 1:50.000

Infos: www.hartbergerland.at