Chinlone Europe ist ein Mitgliedsverein der Sportunion mit der Mission, Chinlone in Europa bekannter zu machen. "Wenn die Geistes- und Körperhaltung des Sports in seiner traditionellen Form weitergegeben wird, kann er einen sehr förderlichen Beitrag für die Zukunft der Gesellschaft in Europa leisten", heißt es auf der Homepage von Chinlone Europe.

Der Verein pflegt ein Netzwerk mit Myanmar und ist besorgt über die dortigen politischen Entwicklungen. Mit einer Spendenaktion stellt Chinlone Europe Geld für Civil Disobedience Movement (CDM) auf. (red, 8.4.2021)

