Eine Lösung des Problems soll in den nächsten Wochen mittels Software-Update erscheinen. Foto: Screenshot/Oneplus

Einige Besitzer des neuen Oneplus 9 Pro berichten online von anhaltenden Überhitzungswarnungen, oft während der Nutzung der Kamera-App. Die Steigende Anzahl entdeckte "Android Police" im Support-Forum des Herstellers. Gegenüber "The Verge" bestätigt Oneplus das Problem und sagt, dass bereits an einer Lösung gearbeitet werde. Diese solle mittels eines Software-Updates "in den nächsten Wochen" erscheinen.

Die Probleme treten bei manchen Nutzern sogar während leichter Nutzung der Foto- und Videoaufnahmefunktionen des Telefons auf. Teilweise werden infolgedessen weitere Aufnahmen unmöglich gemacht, bis das Gerät wieder abgekühlt ist. Andere User berichten hingegen, dass das Problem bereits während oder kurz nach der Ersteinrichtung auftritt.

Fehlerbericht

Trotz der Warnungen fühle sich das 9 Pro nicht besonders heiß an, schreibt ein Nutzer im Hilfeforum des Herstellers. Laut den Tech-Berichterstattern könnte es sich deshalb auch um ein softwareseitiges Problem handeln. Bis zur Lösung bittet Oneplus die Käufer, einen Fehlerbericht einzureichen. (red, 8.4.2021)