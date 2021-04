In dieser Galerie: 2 Bilder David Helbock: "Körperlich bin ich deutlich fitter als früher." Hohenberg Nana Mandl: "Hier hat es die bildende Kunst einfacher als die darstellende." Miro Kuzmanovic

Der Lockdown, der abseits der Museen für alle Kunstsparten gilt (Ausnahme: Vorarlberg), wirft die Planungen durcheinander. Jeden trifft es anders, jede und jeder Kulturschaffende geht damit anders um. Was tun, wenn weiterhin alles stillsteht, Konzerte abgesagt werden, Festivals um ihre Austragung bangen und sich die Bühnenbilder in den Theaterhäusern stapeln? Ein Normalbetrieb scheint in weiter Ferne.





David Helbock, Jazzpianist

David Helbock: "Körperlich bin ich deutlich fitter als früher." Hohenberg

Einerseits will ich nicht klagen, vielen Kollegen geht es noch schlechter, manche denken ans Aufhören ... Aber auch mich hat die Ausnahmesituation getroffen. Ich habe ja vor der Krise nichts anderes getan, als Konzerte zu geben und CDs aufzunehmen, um Konzerte zu bekommen – meine einzige Einnahmequelle. Wenn ich an 2018 oder 2019 denke, als ich weit über 100 Gigs jährlich spielte, fühlt sich das an wie ein anderes Leben. Ich arbeite aber normal weiter, komponiere, mache viele Videos.

Es wechseln einander halt lethargische Phasen mit solchen voller Schaffensdrang ab. Ich pendle zwischen "Jetzt erst recht" und dem Gefühl, nicht mehr zu können. Schon vor der Pandemie hatte ich das Bedürfnis, Musik aufzunehmen, die entschleunigter, ruhiger ist. So ist nun The New Cool entstanden, ein Gegenpol zu dem Wahnsinn, der da draußen tobt. Körperlich bin ich deutlich fitter als früher, da die Reisestrapazen weggefallen sind. Ich stehe früher auf und bin auch viel draußen. (tos)

David Helbock (37) ist Jazzpianist und Komponist aus Vorarlberg.







Nana Mandl, bildende Künstlerin

Nana Mandl: "Hier hat es die bildende Kunst einfacher als die darstellende." Miro Kuzmanovic

Momentan empfinde ich die Situation als bisschen frustrierend. Mir fehlt der Input von außen enorm. Das habe ich auch bei meiner aktuellen Ausstellung gemerkt, die erst kürzlich in der Galerie Kandlhofer eröffnet wurde. Ich brauche den Austausch mit anderen, auch für meine Arbeit als Künstlerin. Gespräche nicht immer mit den gleichen Menschen zu führen geht mir total ab. Langsam wäre es wieder an der Zeit, andere Leute und neue Dinge zu sehen.

Aber natürlich bin ich privilegiert, da ich meinen Beruf ja bis auf ein paar Abstriche weiter ausüben kann. Hier hat es die bildende Kunst einfacher als die darstellende. Das habe ich auch durch meine Beteiligung an dem Künstlerinnen-Kollektiv Club Fortuna bemerkt. Da wir performativ arbeiten und vor Publikum auftreten, sind wir hier gerade sehr eingeschränkt. Viele unserer Projekte mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Leider bin ich kein großer Fan von diesen Zoom-Meetings. Oft raubt das sogar mehr Energie und der Output ist auch geringer. (kr)

Nana Mandl (30) ist Malerin und Performancekünstlerin. Sie lebt in Wien.