FÜR

Kennen Sie folgendes Problem? Sie stehen im Museum vor einem Kunstwerk, das Sie auf den ersten Blick fesselt. Sie sind ergriffen, weil Sie Werk und Künstler bereits kannten oder – wie bei einer anonymen antiken Statue – die bloße Handwerklichkeit bewundern. Und dann, beim Blick aufs Erklärschild, plötzlich ein Dämpfer: "Replikat" steht da. Eine Kopie! Das Gefühl von Betrogensein erfasst einen. Bitte weitergehen, denken Sie sich vielleicht, es gibt hier nichts zu sehen. Leider.

Aber muss dem so sein? Sind unsere Ehrfurcht vor und Gier auf das Original, die sich via Einzelstück-Kryptokunst mittlerweile auch im digitalen Raum fortsetzt, nicht bloß ein eingeübter Fetisch? Die profane Form von Götzendienerei, für die wir lange Warteschlangen, Geld und Mühen aufwenden? Würden wir da Vincis Mona Lisa, Michelangelos David und Co nicht viel besser als perfekt gemachte Reproduktion in unserem Museum vor Ort unter die Lupe nehmen können?

Demokratisch und grün

Walter Benjamins gern zitierter Essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1935), in dem er die besondere "Aura" des Originals hervorstrich, ist noch immer essenziell. Es ist aber die Kunst der klassischen Moderne, in der einsame Genies an ihren Bildern malten, die Benjamin verteidigt. Die Gegenwartskunst hat oft viel mehr mit den sogenannten alten Meistern gemein: Damals wie heute lässt man in zuarbeitenden Werkstätten produzieren, nicht die Hand, sondern allein die Idee des Künstlers zählt. Warum also vor Kopien zurückschrecken? Dank 3D-Druckern und hochpräzisen Scannern sind diese heute vom Original für das normalsterbliche Auge nicht mehr zu unterscheiden.

Museen würden Kosten sparen und die Umwelt schonen, wenn sie ihre Leihgaben seltener um die ganze Welt schickten; Menschen, die es von ihrem Heimatland aus nicht in die großen Museen von New York, London oder Paris schaffen, bekämen deren Highlights trotzdem physisch zu Gesicht – ein demokratischer Aspekt, den auch Benjamin erkannte.

Den größten Vorteil haben Replikate aber in der Debatte um Rückgaben kolonialen Raubguts aus dem Globalen Norden an den Globalen Süden. Während der Norden in den Objekten Kunsthandwerk sieht, haben sie für den Süden tatsächlich oft religiösen Aura-Charakter. Zurück bleiben sollten im Norden aber keine unnötig bedeutungsschweren "Lücken", wie Deutschlands Kulturstaatssekretärin vorschlug, sondern Replikate. An solchen ist nämlich mehr zu lernen als an leeren Sockeln.