Andreas Pfeifer am Dienstag bei einer Analyse in der Mittags-"ZiB". Foto: ORFTVthek Screenshot

Der ORF hat am Freitag offiziell die Leitung seiner Korrespondentenbüros in Berlin und Moskau ausgeschrieben, auch Brüssel dürfte in diesem Jahr einen neuen Büroleiter bekommen. Für Berlin kursiert im ORF schon ein möglicher Kandidat: Andreas Pfeifer, derzeit Ressortleiter Ausland im ORF-Fernsehen. Ob Pfeifer das tatsächlich tut oder vorhat, ließ sich am Wochenende vorerst nicht herausfinden.

Büroleiterin in Berlin ist derzeit Birgit Schwarz, sie berichtet seit Dezember 2012 als ORF-Korrespondentin aus Deutschland und wurde mit März 2015 Büroleiterin. Der Job ist im ORF üblicherweise sehr begehrt.

Multimediale Ressorts neu ausgeschrieben

Pfeifer dürfte im ORF als Möglichkeit gehandelt werden, weil die Funktionen der Ressortleiterinnen und Ressortleiter im Herbst neu ausgeschrieben werden. Bis Mitte 2022 sollen die bisher für TV, Radio und Online getrennt operierenden Redaktionen und Ressorts zusammengelegt werden und im neuen, multimedialen Newsroom des ORF zusammenarbeiten.

Geht Pfeifer nach Berlin, würde Hartmut Fiedler aus dem ORF-Radio voraussichtlich das Auslandsressort leiten. Im Inlandsressort sind bisher Hans Bürger (TV) und Edgar Weinzettl (Radio) Ressortchefs. Weinzettl kommt aus dem ORF Wien, hat sich aber nicht um die Chefredaktion dort beworben. Im Herbst ist die Wiener ORF-Landesdirektion voraussichtlich neu zu besetzen.

ORF-Direktionen bestellt – wie die Generaldirektion im Sommer 2021 – eine Mehrheit im ORF-Stiftungsrat; dort haben ÖVP-nahe Mitglieder derzeit bis Frühjahr 2022 (oder bis zu Neuwahlen im Bund) diese Mehrheit.

Brüssel, Küniglberg

Das ORF-Büro in Moskau leitet seit 2011 Carola Schneider, zuvor war Schneider von März 2001 bis August 2003 für den ORF in Paris und berichtete ab Herbst 2003 aus der Schweiz mit Hauptsitz in Zürich.

Aus Brüssel dürfte wie berichtet Peter Fritz auf den Wiener Küniglberg zurückkehren, er wird als Kandidat für die Leitung des Newsdesk-Teams im multimedialen Newsroom gehandelt. Fritz ist seit 1. März 2015 Büroleiter in der EU-Hauptstadt.

Fritz war schon in den 1990ern Korrespondent in Bonn und Washington für den ORF, von 2003 bis 2007 dann Außenpolitik-Ressortchef der "ZiB". Von Juni 2007 bis 2015 war er Büroleiter des ORF in Berlin. (fid, 11.4.2021)