Tagesüberblick Coronavirus

SPÖ will Rechnungshof Impfstoffbeschaffung prüfen lassen

Deutschlands Arbeitsminister Heil will eine Testpflicht in Unternehmen, die Union ist noch dagegen. In Österreich wurden bisher zwei Millionen Impfdosen verteilt. Die Corona-News im Überblick