Bürgermeister Michael Ludwig will die angespannte Corona-Situation in der Hauptstadt mit Ärztinnen und Epidemiologen analysieren

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig trifft am Montag ab 13.30 Uhr Expertinnen und Experten. Foto: Newald

Wien – Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat für Montagnachmittag einen Gipfel mit Expertinnen und Experten zur Corona-Situation einberufen. Es sollen die aktuelle Lage in der Hauptstadt analysiert und notwendige Ableitungen debattiert werden. Wie berichtet, ist die Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen weiterhin angespannt. Wien ist seit einiger Zeit österreichweit jenes Bundesland mit den meisten registrierten Neuinfektionen.

Ein Treffen zwischen Bundesregierung, Ländern, Experten und Opposition ist für kommenden Freitag angesetzt – also vier Tage später. Der Gipfel in Wien soll am Montag um 13.30 Uhr starten. Auf Expertenseite seien unter anderem der Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter, die Lungenfachärztin Sylvia Hartl sowie Oswald Wagner, Vizerektor der Medizinischen Universität Wien, geladen. (mika, 11.4.2021)