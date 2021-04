ORF-Jobs, Starmania-21-Quoten, Journalistenmord in Griechenland, Reporter ohne Grenzen erinnert an Julian Assange, Tatort-Forum, Im Zentrum zum Mitdiskutieren, MipTV, Günther Jauch, Fernsehtipps

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Puls-4-Talenteshow Klaus Eberhartinger: Naturtalent im Vogerlpfeifen Ab Montag bittet der Musiker und Moderator in "Show Your Talent" unentdeckte Talente auf die TV-Bühne. Kein Verständnis hat er für die Horden bei den Corona-Demos

Journalistenjobs ORF schreibt Korrespondentenbüros in Berlin und Moskau aus TV-Auslandschef Andreas Pfeifer wird als Kandidat für Büroleitung in Deutschland gehandelt

Wettsingen 474.000 sahen das letzte Semifinale von "Starmania 21" Fix im Finale sind damit noch: Laura Kožul, Teodora Špirić, Anna Buchegger, Mert Cosmus, Felix Larcher, Stefanie Mayer, Michael Russ, Tobias Hirsch

Blattsalat Selbstüberhöhung von Zwergen und Journalisten Mit der Idee, Polizei und Rossknödeln zusammenzubringen, markierte er einen der Höhepunkte seiner Karriere als Innenminister

Tätersuche Mord an griechischem Journalisten: Bandenkriminalität vermutet Regierung verspricht Aufklärung

Radio Ungarns Medienrat vergibt einstige Klubradio-Frequenz an Spirit FM Es ist ein neuer Versuch der Zerschlagung des regierungskritischen Senders

Pressefreiheit Reporter ohne Grenzen mahnt: Assange nun schon zwei Jahre inhaftiert Organisation: Entscheidung zu Auslieferung an USA könnte sich noch über Jahre hinziehen

Tatort-Forum Fällt der Groschen oder bleibt er stecken? Wie sehen Sie den Odenthal-"Tatort"? "Der böse König": Ein Kioskbetreiber wird brutal erschlagen. In seiner Luftröhrer sind Münzen. Lena Odenthal und Johanna Stern befürchten Schlimmes

TV-Tagebuch Ein Mord für 73 Cent: "Tatort" mit Lena Odenthal Irgendwer war abartig wütend. Odenthal und Kollegin Johanna Stern rennen verdächtigen Männern nach, verheddern sich aber in Schuldzuweisungen. 20.15 Uhr, ORF2 und ARD

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" Die Jungen und Corona – vergessen, verloren, verstummt? Tarek Leitner bespricht das Thema mit Gästen um 22.10 Uhr auf ORF 2. Bei uns können Sie mitreden

Böhmermanns Nachfolger Das Fernseh-Faschierte braucht noch Würze Er wollte nie ins TV, doch nun bekam der erfolgreiche deutsche Podcaster Tommi Schmitt (32) auf ZDFneo seine eigene Late-Night-Show. "Studio Schmitt" ist noch ausbaufähig.

Rechtehandel Jubel vor TV-Messe MIPTV: Schon über 1,2 Milliarden Streaming-Abos "Abo-Zahlen der Videoplattformen sind regelrecht explodiert" – Weltgrößte Fernsehmesse findet von 12. bis 16. April nur digital statt

Covid Günther Jauch mit Corona-Infektion: Es geht mir gut 64-Jähriger äußerte sich in RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" per Video

Switchlist Pressestunde, Das Appartement, Downsizing – TV-Tipps für Sonntag Adams Ende, Im Zentrum, Vivienne Westwood, Easy Rider – dazu die Radiotipps

