Selbst Corona und die (eingereichte) Scheidung von Kanye West konnten dem Imperium von Kim Kardashian bislang wenig antun. Das Vermögen des Social-Media-Stars, der mit der TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" bekannt wurde, hat laut "Forbes" die Milliardengrenze überschritten, im vergangenen Herbst soll Kim Kardashians Vermögen noch bei 780 Millionen Dollar gelegen sein. Damit belegt die 40-Jährige auf der Liste der wohlhabendsten Menschen der Welt den 2.674. Rang. Der rasante Erfolg der US-Amerikanerin ist vor allem ihrem 2017 gegründeten Kosmetikunternehmen KKW Beauty und dem 2019 aus der Taufe gehobenen Wäsche-Label Skims zu verdanken.

Im vergangenen Jahr war der US-Kosmetikkonzern Coty bei der Beauty-Firma des Social-Media-Stars eingestiegen und hatte für 200 Millionen Dollar 20 Prozent an KKW Beauty erworben. Das Label Skims hingegen bewies in der Corona-Krise Flexibilität: Kardashian und ihr Geschäftspartner Jens Grede erweiterten das Shapewear-Sortiment in den vergangenen Monaten um bequeme Loungewear. Diese Entscheidung scheint sich gelohnt zu haben. Im Krisenjahr 2020 machte Kim Kardashians Unternehmen einen Umsatz von 145 Millionen Dollar.

Das Label hatte von Beginn an auf die veränderten Bedürfnisse der Konsumentinnen reagiert. Skims setzt auf eine diverse weibliche Kundschaft: Die minimalistische Unterwäsche ist in neun Farben (Hauttönen) und neun Größen zu haben. Aushängeschild des Unterwäschelabels, in dessen Ausrichtung zu Beginn auch Kanye West eingebunden war, ist Kim Kardashian. Sie hat mit ihrem gekurvten Körper das Schönheitsideal vieler Frauen maßgeblich geprägt.

Kim Kardashian ist nicht das erste Mitglied aus dem Kardashian-Clan, das von "Forbes" zur Milliardärin erklärt wurde. 2019 hatte das Magazin Kims Halbschwester Kylie Jenner als Milliardärin gelistet, im vergangenen Jahr nahm "Forbes" die Platzierung zurück: Die Kosmetikfirma Kylie Cosmetics sei "bedeutend kleiner und weniger profitabel" als bislang kommuniziert.

Bei der Unternehmung Kim Kardashians hingegen scheint ein Ende des Wachstums vorerst nicht in Sicht. Zwar läuft die Reality-Serie "Keeping Up With The Kardashians", die die Kardashians und ihre Familie reich und berühmt gemacht hat, heuer nach 20 Staffeln aus, die nächste Show steht aber schon in den Startlöchern: 2021 bekommt der Clan beim Streaminganbieter Hulu eine neue Show. (red, 12.4.2021)