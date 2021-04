Will ein Förderkonzept auf die Beine stellen: Jürgen Bauer, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien. Foto: APA / Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien

Wien – Jürgen Bauer, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien, macht sich für dringende Investitionen im Digitalbereich stark. Für seine rund 11.600 Mitglieder werde es nach einem Jahr Pandemie von Tag zu Tag schwerer, die Auftragsbücher zu füllen, so Bauer am Montag in einer Aussendung. Eine Analyse des zweiten Lockdowns in Form des Werbeklimaindexes zeige, dass im Jänner 2021 fast 60 Prozent der UnternehmerInnen aus der Branche eine Verschlechterung der Auftragslage meldeten.

Potential sieht Bauer vor allem Potential im Digitalbereich: "Weitere Förderungen im Digitalisierungsbereich sind nötig, denn viele Unternehmen erfinden sich gerade digital neu." Dabei fehle diesen aber oft das nötige Geld, um die Digitalisierung voranzutreiben. Damit solche Investitionen leistbar seien und es dadurch zu einer Win-Win-Situation für Auftraggeber und Auftragnehmer komme, brauche es Unterstützungen. "Ich bin deshalb im laufenden Kontakt mit der Stadt Wien, um hier möglichst rasch etwas auf die Beine zu stellen", so Bauer in seiner Aussendung. (red, 12.4.2021)