Kiew wirft Russland vor, mehr als 80.000 Soldaten an seinen Grenzen sowie auf der Halbinsel Krim zusammengezogen zu haben. Foto: AP

Kiew – Die G7-Staaten haben Russland aufgefordert, seine "Provokationen" an der Grenze zur Ukraine einzustellen. In einer gemeinsamen Erklärung mit dem EU-Außenbeauftragten riefen die G7-Außenminister den Kreml am Montag auf, "die Spannungen in Übereinstimmung mit seinen internationalen Verpflichtungen sofort zu deeskalieren". Russland hatte in den vergangenen Wochen seine Militärpräsenz an der Grenze zur Ostukraine massiv verstärkt.

"Diese Truppenbewegungen im großen Maßstab ohne vorherige Ankündigung stellen eine Bedrohung und einen destabilisierenden Faktor dar", erklärten die Minister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Japans, Kanadas, Großbritanniens und der USA. Russland müsse seine internationalen "Verpflichtungen, die es in Bezug auf die Transparenz militärischer Bewegungen eingegangen ist", einhalten.

Kämpfe zuletzt verstärkt

Kiew wirft dem Nachbarland vor, mehr als 80.000 Soldaten an seinen nördlichen und östlichen Grenzen sowie auf der von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zusammengezogen zu haben. Russland dementierte die Truppenbewegungen nicht, betonte aber, dass es sich dabei um innere Angelegenheiten handle und niemanden bedroht werden solle.

In den vergangenen Wochen haben sich die Kämpfe in der Ostukraine zwischen pro-russischen Rebellen und der ukrainischen Armee trotz einer Waffenruhe verstärkt. International wuchs daher die Sorge, der seit Jahren andauernde Konflikt könne erneut eskalieren. (APA, 13.4.2021)