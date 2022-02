Pro

von Martin Putschögl

Das Interesse an Vogelbeobachtungen ist in der Pandemie gestiegen. Generell, nicht bei mir. Von den Vögeln ist es aber zum Spechteln semantisch nicht sehr weit, und damit sind wir in medias res.

Nein, ich bin kein Spechtler. Wenn der heimarbeitende Nachbar in seine Präsentation zwei das/dass-Fehler einbaut – was geht mich das an? Das gute, alte Spechteln, bestens dokumentiert in Gestalt der Frau Kaiser in der Serie Kaisermühlenblues, geht vielmehr vor die Hunde, kommt mir vor. Es soll ja schon Städter geben, die sich abends in vorhanglosen Wohnungen pudelwohl fühlen. Brrr!

Hoffnung keimt am Horizont. Ich kann sie vom Balkon aus, über Kaisermühlen hinweg, erblicken: Wohntürme, die wie Märzenbecher sprießen. Mit einem Fernglas könnte ich dem Bunten Schraubspecht auf die Finger schauen, quasi überörtliche Bauaufsicht. Gut möglich, dass ich mir ein Fernglas zulege, wenn dort wer einzieht. Ich will ja wissen, ob von den Vögeln dort wer rüberspechtelt.