Menstruationstasse statt Tampon – immer öfter werden nachhaltige Alternativen gekauft.

Nicht oft schafft es das Thema, das Frauen weltweit betrifft, in die Schlagzeilen. Über Menstruation zu sprechen ist auch heute noch ein Tabu, in vielen Ländern gar ein Affront. Doch ausgerechnet zwei Männer, die ein neues Hygieneprodukt, nämlich pinkfarbene Plastikhandschuhe, auf den Markt bringen wollen, sorgen in den vergangenen Tagen bei vielen für Unmut. Denn Periodenprodukte und ihre Vermarktung gibt es bereits reichlich. Glücklicherweise erfüllen diese in der Regel auch ihren eigentlichen Zweck. Diese Userin äußert sich dazu:

Wachsendes Angebot

Von Tampons über Binden oder Slipeinlagen bis hin zu Menstruationstassen oder -Schwämmen – je nachdem, mit welchem Produkt man sich am wohlsten fühlt, gibt es, zumindest in Österreich, eine relativ große Auswahl. Auch Nachhaltigkeit, Inhaltsstoffe und faire Produktion spielen zunehmend eine Rolle beim Kauf von Hygieneprodukten. Viele Frauen greifen immer öfter zu waschbaren Slipeinlagen, Periodenunterwäsche oder wiederverwendbaren Menstruationstassen. Auch Free Bleeding, also gar keine Produkte zu verwenden, ist für manche Frauen eine Option.

Welche Produkte verwenden Sie am liebsten?

Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Worauf achten Sie beim Kauf? Welche nachhaltigen Alternativen zu Tampons und Binden können Sie empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.4.2021)