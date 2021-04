Kunsthalle im neuen Kleid: "What If I Never Find Out Who's a Good Boy". Foto: Rade Petrasevic / Kunsthalle Wien

Es sind bunte Figuren, die sich nach Berührung und Gesellschaft sehnen. Wie wir warten sie auf den Moment, an dem wir einander wieder bedenkenlos umarmen und küssen können. Mit seiner neuesten Arbeit schmückt der Wiener Künstler Rade Petrasevic die gesamte Länge der Glasfassade der Kunsthalle Wien am Karlsplatz, ab Freitag ist sie zu sehen. Sein Open-Air-Fries ist Teil des zweiten Kapitels der Reihe Kiss im Auftrag der Kunsthalle, die seit vergangenem Jahr den Außenraum der Stadt mit künstlerischen Beiträgen bespielt.

Das trotz geschlossener Kunsteinrichtungen zu besichtigende Malereifries befindet sich nicht nur gleich beim Resselpark und dem Platz vor der Karlskirche, die als beliebte soziale Treffpunkte (aktuell nur mit Maske!) gelten, sondern auch unweit der Secession, die das 1902 von Gustav Klimt geschaffene Beethovenfries beheimatet. Auf dieses beziehen sich Petrasevics lebendig wirkende Figuren nämlich und möchten ebenfalls mit surreal anmutenden Szenen eine tiefere Bedeutung beim Publikum einfordern.

Zwischen Secession und Karlskirche, Internet und Beethoven ... Foto: Rade Petrasevic / Kunsthalle Wien

Braver Junge!

Mit dem Titel What If I Never Find Out Who's a Good Boy (Was, wenn ich niemals herausfinde, wer ein braver Junge ist) bezieht sich der 1982 in Wien geborene Künstler, der für seine figurativen Szenerien in "Filzstiftästhetik" bekannt ist, hingegen auf ein populäres Internetmeme. Darin blickt ein Mops nachdenklich von einer Autorückbank aus dem Fenster, der Text dazu: "I don't know man, I just … what if I never find out who's a good boy."

Humor und Tiefgang kombiniert Petrasevic also mit seinem großformatigen Wandbild, das er an der Kunsthalle ebenfalls mit Text koppelt: Auf einem LED-Band werden kurze Zitate laufen, die sich auf die Bildinhalte beziehen und so mit diesen in Interaktion treten.

Ein Lichtblick in der Tristesse des Abwartens auf bessere Zeiten! (Katharina Rustler, 15.4.2021)