1. Ferien für Geschmäckler

Villa im Bauhausstil Foto: iStock

Wenn Sie ein Ferienhaus mieten, fragen Sie: a) Ist die Endreinigung im Preis inkludiert oder b) Ist der Staubsaugerroboter von Porsche Design? Abhängig von der Antwort dürfte es Sie mehr oder minder interessieren, dass gerade der Anteil der wochenweise beziehbaren Designerschuppen zuletzt enorm zugelegt hat. So hat etwa ein Kärntner Architektenbüro vor sechs Jahren bei Spittal an der Drau eine Villa im Bauhausstil realisiert, die seither ab 600 Euro pro Nacht über das Portal Designferienhaus zur Miete angeboten wird. Im Portfolio desselben Anbieters befinden sich mittlerweile auch mehrere Chalets in den Alpen und ein sehr fesches Haus in der kroatischen Kvarnerbucht.

Preise je nach Saison und Mietdauer: www.designferienhaus.com

2. Nenzinger Tiny Chalet

Tiny Houses auf Stelzen in Nenzing Foto: Alpencamping Nenzing / Albrecht Schnabel

Vermutlich hat nun jeder Camper einmal die Luxusversion "Glamping" durch und sie für, na ja, manchmal recht durchschnittlich befunden. Zu wenig spektakulär war die niederösterreichische Landschaft vor der usbekischen Jurte, zu klein das Getier vor dem edlen Safarizelt in Tirol. Doch der Mix aus Tiny House und vermeintlicher Hobbit-Behausung auf Stelzen, der sich da seit dem Sommer 2020 im vorarlbergischen Nenzing an einen Hügel schmiegt, hat durchaus etwas Edel-Stylishes. Am Fuße dieser halbrunden Chalets aus geschwärztem Holz befindet sich zudem eine einladende Poollandschaft, Restaurants und allerlei nützliche Infrastruktur sind in Gehweite.

Termine und Preise: www.alpencamping.at/glamping

3. Logieren in London

Luxusobjekte in London Foto: iStock

Mal Lust, die Bleibe von stinkreichen Fremden kennenzulernen? Wie wäre es mit einer familientauglichen Parkvilla in Westbourne oder dem stylishen Appartement mit angeschlossenem Büro in Notting Hill? Es ist kein Zufall, dass die Idee, ab sofort eine Art Airbnb für Luxusobjekte anzubieten, erst in den letzten Wochen in Großbritannien ersonnen wurde. Zum einen ist man dort schon ziemlich weit mit dem Impfen und kann bald wieder Gäste empfangen; zum anderen ist die Dichte an feschen und teuren Wohnungen in London traditionell recht hoch. Domus Stay versucht seit Anfang April Eigentümer solcher Anwesen mit potenziellen Mietern zusammenzubringen.

Derzeit fünf Objekte auf Anfrage: www.domusstay.com

4. Loire mit Kombüse

Hausboote in Frankreich Foto: iStock

Hausboote werden für gewöhnlich als schwimmende Wohnmobile mit noch beengteren Raumverhältnissen angesehen. Diese Einschätzung stimmt so weit. Wer heutzutage so individuell wie die Kelly Family, aber ein bisserl weniger angeranzt auf einem Fluss unterwegs sein will, kann sich in Frankreich aber auch an Belmond Afloat halten. Der Anbieter ist mit sieben bildhübschen Booten, die als Ganzes oder geteilt mit anderen Gästen gechartert werden können, etwa auf der Loire oder auf dem Canal du Midi unterwegs. Während das Personal die Kombüse unter Dampf setzt, kann man sich die Wartezeit aufs Diner an Land bei der Trüffelsuche oder mit einer Ballonfahrt verkürzen.

Saisonale Preise je nach Paket und Tour: www.belmond.com

5. Kärntner Baumkrönung

Luxusappartement in einer Baumkrone Foto: Almdorf Seinerzeit

Was müssen die für Bäume haben in Kärnten, die ein 75 Quadratmeter großes Luxusappartement tragen können? Das ausschließlich per Zugbrücke erreichbare, beheizbare Baumhaus der Ferienhausanlage Seinerzeit im oberen Gurktal ist jedenfalls eine recht ausgeklügelte Konstruktion samt offenem Kamin, Infrarotkabine und Panoramascheibe. Auf dem unteren Stockwerk befinden sich eine sehr großzügige Panoramaterrasse und die Wohnküche, im oberen Stock ein gemütliches Schlafzimmer mit Daunenbett. Das inkludierte Frühstück wird vom Personal bis in die Baumkronen gebracht. (Sascha Aumüller, RONDO, 23.4.2021)

Info und Verfügbarkeiten: almdorf.com/services/baumhaus