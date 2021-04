Burger bekleidete auf für Österreich fast schon untypische Weise die Rolle des öffentlichen Intellektuellen. Foto: Robert Newald / picturedesk.com

Wien – Der Wiener Philosoph Rudolf Burger ist am Montag 82-jährig in Wien gestorben. Burger bekleidete auf für Österreich fast schon untypische Weise die Rolle des öffentlichen Intellektuellen. In strenger Distanz zu den jeweils aktuellen Modeströmungen des Geistes widersetzte sich der gelernte Physiker allen allzu frohgemuten Bekundungen von "Fortschrittlichkeit" und gesinnungsethischer Salopperie.

In einer Vielzahl von Schriften – zuletzt in erweiterter Neuausgabe: Jenseits der Linie (2020) – errechnete Burger die Kosten, die der Fortschrittsglaube denen auferlegt, die sich über die Beschaffenheit der Welt wider besseres Wissen noch immer Illusionen machen. Burger, von vielen angefeindet, lehrte lange Jahre als Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien; von 1995 bis 1999 war er dort Rektor. Noch heuer im Sommer hätte der notorische Skeptiker den Paul Watzlawick Ehrenpreis 2021 überreicht bekommen sollen. (Ronald Pohl, 20.4.2021)