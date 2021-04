Mit der Installation "Invitation of the soft machine and her angry body parts" wird das Künstlerinnen-Duo 2022 den Pavillon in Venedig bespielen

Ready for Biennale: Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl. Foto: Christian Bensch

Wien/Venedig – Genau in einem Jahr wird die 59. Internationale Kunstausstellung La Biennale di Venezia eröffnen. Den österreichischen Beitrag werden Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl mit einer für das Künstlerinnen-Duo bekannten Installation aus Kunst, Performance, Design, Mode und Architektur gestalten. Unter dem Titel Invitation of the soft machine and her angry body parts soll dort eine bühnenartige Installation mit Sound, Video, Hologrammen und Apps entstehen. Die am Donnerstag gelaunchte Webseite gibt erste Informationen und kündigt "Begehrensräume" an, die "Hierarchien von Kunst und Design, von High and Low" unterlaufen und "konventionelle Vorstellungen musealer Präsentationen" infrage stellen. Einblicke zu den Vorbereitungen sowie den künstlerischen Projekten der beiden Künstlerinnen gibt es auf der Instagram-Seite von Jakob Lena Knebl.

Aktuelles Signal

Kuratiert wird die Ausstellung von Karola Kraus, Direktorin des Museums moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (Mumok). "Meine Entscheidung für Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl liegt in der Aktualität und Brisanz ihrer Themen begründet, die sie in sinnlichen Arbeiten breitenwirksam verhandeln", sagt Kraus in der Presseaussendung.



"Ich freue mich, dass der kreative Schaffens- und umfangreiche Organisationsprozess, der hinter den Kulissen bereits seit Monaten im Gange ist, mit dieser Website seine Öffentlichkeit erfährt. Sie gibt einen ersten Einblick, was uns auf der Biennale Arte 2022 erwartet: Dynamik, Lebensfreude, Abenteuer, Humor und viel Unerwartetes", so die österreichische Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. "Es ist ein Signal der Zuversicht und Freude auf die Tage nach der Pandemie." (red, 22.4.2021)