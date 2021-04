Filmisches Näheunwohlsein

Unangenehmes Gefühl, das auftritt, wenn sich die Charaktere in Filmen oder Serien nicht an Abstands- und Hygieneregeln halten, etwa in gefüllten Bars, bei gut besuchten Partys oder bei spontanen Berührungen von neuen Bekanntschaften. Trifft auch zu, wenn das Material vor 2020 entstanden ist. Beispiel: Bei "Bridgerton" schmusen sie so viel, ich habe ständig filmisches Näheunwohlsein.

Die Pandemie hat uns neue Formen der Begrüßung gebracht. Illustration: Armin Karner

Alternativbegrüßungsverwirrung

Unangenehme soziale Situation, bei der sich zwei Personen uneinig über die Alternative zum Handschlag bei der Begrüßung sind. Beispiel: Sie wollte einen Fistbump machen, ich das mit dem Ellbogen – dann war die Alternativbegrüßungsverwirrung so groß, dass ich einen Knicks gemacht habe!

Lockdownüberblicksverlust

Das Unvermögen, einerseits über die aktuell gültigen Maßnahmen ausreichend Bescheid zu wissen, andererseits die Zahl der Lockdowns zu kennen. Beispiel: Ist der Handel jetzt eigentlich noch zu – oder war das nur im vierten Lockdown? Ich habe so harten Lockdownüberblicksverlust.

Vorjahressommerunglauben

Das rückblickende Erstaunen darüber, wie lasch der Umgang mit der Pandemie im Sommer 2020 in Österreich war, als viele Beschränkungen sowie die Maskenpflicht weitgehend aufgehoben waren. Betrifft auch den persönlichen Umgang mit diesen Regeln. Beispiel: Eigentlich total vorjahressommerunglaublich, dass wir ohne Maske auf dieser Hochzeitsfeier im Juli waren, oder?

Stille Regelbrecherverurteilung

Ambivalentes Gefühl, das jene ergreift, die sich auf der "braven" Seite fühlen und versuchen, sich an alle Regeln zu halten. Die stille Verurteilung von Menschen, die sich nicht an die Maßnahmen zu halten scheinen, erweckt Missgunst gegenüber den Regelbrechern, aber auch ein Gefühl der moralischen Erhabenheit. Beispiel: Der Nachbar hat schon wieder Besuch von zwei Leuten. Ich möchte ihn ja nicht regelbrecherverurteilen, aber okay ist das auch nicht.

Impfsehnsucht

Intensives, oft schwallartig auftretendes Lustgefühl, sich ein antikörperstimulierendes Serum in den Oberarm spritzen zu lassen. Oft mit der bitteren Gewissheit gepaart, dass man noch lange Zeit auf den ersehnten Stich warten muss. Beispiel: Mah, ich habe schon so extreme Impfsehnsucht!

Normalitätsrückkehrüberforderungsangst

Die oft unterschwellige Befürchtung, nach Ende der Pandemie von normalen sozialen Situationen überfordert zu sein. Betrifft etwa den Umgang mit Menschenmassen, neuen Bekanntschaften und Berührungen von Fremden. Beispiel: Ich freue mich ja schon sehr, wenn wir wieder auf normale Partys gehen können – aber ein bisschen Normalitätsrückkehrüberforderungsangst habe ich schon auch!

Pandemiemüdigkeit

Grundsätzliche Erschöpfung, die von Betroffenen aufgrund der Corona-Situation und der damit einhergehenden psychischen Belastungen verspürt wird. Oft unerkannt, weil der Energieverlust ständig und hintergründig geschieht. Beispiel: Früher war ich nach einem Arbeitstag nicht so erledigt – heute bin ich um sechs Uhr abends einfach völlig erschöpft, ich bin so pandemiemüde!

Themenvermeidungsfriedensstrategie

Sozialer Überlebensmechanismus, den sich Menschen aneignen, um Grundsatzdebatten zum Thema Corona aus dem Weg zu gehen. Dabei wird das alles beherrschende Thema nach Möglichkeit in jeder Unterhaltung komplett ausgespart oder umgangen. Betrifft vor allem Verwandte, aber auch Freunde und Bekannte, mit denen man beim Thema Pandemie auf keinen grünen Zweig kommt. Beispiel: Am Sonntag treffen wir den Onkel Herbert, das müssen wir themenvermeidungsfriedensstrategisch angehen, weil der ist der komplette Corona-Leugner.

Wenn man die Maske nicht trägt, kann es am nächsten Tag zu einem Regelbruchkater kommen. Illustration: Armin Karner

Regelbruchkater

Schlechtes Gewissen nach einem Tag, an dem man (oft unbewusst) bestimmte Regeln nicht eingehalten hat. Beispiel: Am Anfang haben wir uns bei der Gartenparty gestern alle noch bemüht, aber das Flaschendrehen-Spielen am Abend war dann echt nicht mehr in Ordnung – jetzt habe ich einen Regelbruchkater.

Pandemiekorb

Für alle Beteiligten unangenehme Ablehnung von gemeinsamen Treffen aufgrund der Sorge, zum Infektionsgeschehen beizutragen. Betrifft einerseits Freundinnen und Freunde mit unterschiedlicher Maßnahmenkonformität, andererseits auch Personen mit asymmetrischen Beziehungen zueinander. Beispiel: Der Mohammed hat mir einen Pandemiekorb für Freitag gegeben. Ich glaube, so enge Freunde sind wir gar nicht. (Sebastian Fellner, 22.4.2021)