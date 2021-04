PRO: Ein Bürger wie jeder andere

Ja, es ist zweifellos heikel, dass der Nationalrat die politische Immunität von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl aufhob. Grundsätzlich darf dies nur erfolgen, wenn es um eine strafbare Handlung geht, die nichts mit der politischen Tätigkeit des Mandatars zu tun hat. In diesem Fall geht es um eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen von Anfang März. Dort trat Kickl als Einpeitscher auf und soll sich zeitweise nicht an Masken- und Abstandsregeln gehalten haben. Die FPÖ versucht bei diesen Demos, das Protestpotenzial für sich zu nutzen. Kickl machte also politische Arbeit.

Aber Kickl steht nicht über der Rechtsordnung. An jenem Tag stellte die Polizei mehr als 3100 verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen an jene aus, die ihm folgten, zuhörten und wohl sein Wertekonzept teilen – auch er wurde angezeigt. Warum sollte sich ein Politiker im Schutzmantel der Immunität über die Corona-Regeln stellen können? Kickl muss die Gesetze und Verordnungen nicht mögen, er muss sich aber an sie halten. Tut er das nicht, sollte er wie alle zur Kasse gebeten werden.

Abgesehen davon ist ja noch nichts passiert. Durch die "Auslieferung" Kickls kommt das Verfahren erst in Gang. Der zuständige Jurist im Magistrat kann die Strafverfügung bei Uneindeutigkeit noch immer fallenlassen. Die Prüfung möglicher Verstöße gegen Kickl ist aber das Mindeste in Zeiten einer Pandemie, die Menschenleben kostet und durch die auf den Intensivstationen ums Überleben gekämpft wird. (Jan Michael Marchart, 22.4.2021)