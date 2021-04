Heuer nicht in der Marx-Halle in Wien, dafür am 30. April in Kooperation mit dem STANDARD von überall aus zu sehen und zu hören: Querdenkerinnen, Vordenkerinnen, politisch und unternehmerisch Verantwortliche zu den Zukunftsfragen der Arbeitswelt. Foto: 4gamechangers

Vom 27. bis zum 30. April gibt's heuer für alle den Überblick digital – wer mit Tausendschaften gefüllte Festivalhallen liebt: Hier ein Bild der 4Gamechangers 2019. Foto: 4gamechangers

Sehr viele Großveranstaltungen müssen immer noch warten – oder fallen aus. Nina Kaiser, Mastermind von 4Gamechangers, macht heuer aus der Not eine Tugend und aus dem Festival ein TV-Festival. Vom 27. bis 30. April sind auf Puls 4, puls24.at und im Gamechanger-Channel Vordenker, internationale Speaker und viele Diskussionen zu den relevanten Zukunftsfragen zu sehen. Diese vier Tage sind ein Kick-off inklusive musikalischer Liveacts – über das ganze Jahr hinweg wird das Festival dann fortgesetzt.

Nina Kaiser: "Unsere Speaker sind allesamt gamechanging personalities aus bekannten Namen und hidden champions. Ich hebe ungern Personen hervor, aber wir freuen uns unter anderen auf Richard David Precht, Christiane Varga, Edith Yeung, Marc Elsberg, Conchita Wurst, Camo & Krooked und Alex Kristan sowie auf viele junge Entrepreneure." Foto: 4gamechangers

Nina Kaiser bleibt der Tagesstruktur der 4Gamechangers treu, jeweils geht es an einem Tag um 4Pioneers, 4Future, 4Gamechangers und 4Jobs. Kaiser: "Unserem Motto – the power of cooperation – bleiben wir auch treu. Es geht um nachhaltiges Unternehmertum und Wettbewerbsfähigkeit, um Bildung, Gesundheit, Klima und Umwelt. Und es geht um die Learnings aus der Krise, die Zusammenarbeit in der EU, die Klimaziele, um New Way of Work und systemrelevante Jobs – aber das ist ja heuer nur der Anfang, weiter geht es ab Anfang Mai im Livestream und TV mit mindestens einer Stunde 4Gamechangers pro Woche."

Am 30. April steht der 4Jobs-Tag auf dem Programm – DER STANDARD ist Kooperationspartner. Der Schwerpunkt des Tages liegt auf der Arbeitswelt mit und nach Corona, vor allem auf den Chancen, die sich jetzt ergeben.

Arbeitsminister Martin Kocher macht den Auftakt mit "Austria gets back to new work" und diskutiert anschließend mit Sandra Bascha (Xing), Michael Bartz (New-World-of-Work-Forscher der FH Krems), Mahdis Gharaei (vom Beraterhaus The Female Factor) und Sabine Bothe (Magenta). Weitere Highlights des Tages sind Antworten zur Aufwertung systemrelevanter Berufe mit Markus Golla (Donau-Uni Krems), Susanne Wiesinger (Lehrerin und Autorin) sowie Cordula Menschhorn (Österreichische Post AG). Strittige Perspektiven zur "Rückkehr aus der Krise" thematisieren Matthias Winkler (Hotel Sacher), Ewald Tatar (Veranstalter) sowie Julya Rabinowich (Autorin). Der Liveact des Tages ist Palffi. (red, 24.4.2021)