Foto: Getty Images/iStockphoto

London – Die Online-Lehre boomt. Vor allem im Bereich der Business-Education liegen Online-MBAs im Trend. Bieten sie doch größtmögliche zeitliche Flexibilität und ermöglichen aus der Distanz die Ausbildung an einer hervorragenden Business-School. Die Ausbildungen sind meist auch eine kostengünstigere Alternative zu Vollzeitprogrammen.

Die internationalen Hochschulanalysten QS Quacquarelli Symonds haben die angebotenen Programme analysiert und bewertet. Zum vierte Mal in Folge führt die spanische IE Business School das Ranking der besten Online-MBAs an. Sie bekam bei den Bewertungskriterien "Employability" und "Fakultät und Lehre" die höchste Bewertung, in der Kategorie "Class Experience" ist sie drittplatziert.

QS verwendet vier Bewertungskategorien, neben den bereits genannten fließt auch die Zusammensetzung der Klasse in die Bewertung mit ein. Vergleiche mit Vor-Ort-MBAs können laut QS aber nicht gezogen werden, da die Bewertungskriterien beider Rankings unterschiedlich sind.

Gute Platzierung

Hinter der spanischen IE Business School finden sich wie schon im Ranking 2020 zwei britische Business-Schools. Auf Platz zwei die Imperial College Business School und auf Platz drei die Warwick Business School. Noch weitere zwei Online-MBA-Programm der Europäischen Union schaffen einen Platz unter den Top Ten. Die Politecnico di Milano School of Management kommt auf den sechsten Platz, die belgische Vlerick Business School wird auf Platz neun gelistet.

Dominiert wird dieses Ranking einmal mehr von US-amerikanischen Business-Schools. Insgesamt wurden in diesem Jahr 57 Online-Programme bewertet, um zehn mehr als im Vorjahr. Auch der Großteil dieser neu gerankten Programme kommt von amerikanischen Hochschulen. Insgesamt finden sich 30 US-amerikanische Business-Schools im Ranking, drei von ihnen schafften einen Platz unter den besten zehn, die beste ist in diesem Ranking die Indiana University auf Platz sieben.

Das beste Online-MBA-Programm von einer Business-School aus dem im Asien-Pazifik-Raum kommt aus Australien: Die Australian Graduate School of Management (AGSM) an der UNSW Business School in Sydney rangiert auf Platz vier. (red, 23.4.2021)