Eine Probeprojektion des Kunstwerks, das bald jede Nacht am Schwanzer-Trakt der Angewandten zu sehen sein soll. Foto: Hausmaninger

Wien – Im Streit um die Textskulptur Smashed to pieces (in the still of the night) hat das Bundesdenkmalamt (BDA) einer Projektion auf die Seitenwand des Schwanzer-Traktes der Universität für angewandte Kunst zugestimmt, wie der STANDARD erfuhr. Ursprünglich hätte Sammlerin Franziska Hausmaninger die 2019 vom Haus des Meeres entfernte Arbeit Lawrence Weiners mit Farbe anbringen wollen, was das BDA untersagte. Die Erlaubnis gilt für ein Jahr, die Präsentation soll mit Bescheidausfertigung starten.

Mit den Vorbereitungen kann indes schon begonnen werden. Zuletzt hatte Verwirrung über die Notwendigkeit der Zustimmung des BDA zur Projektion geherrscht. (wurm, 23.4.2021)