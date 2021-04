Thomas Stelzer führt die ÖVP als Landeshauptmann in die Landtagswahlen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Linz – In Oberösterreich finden am 26. September die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt, teilte das Land am Dienstag in einer Aussendung mit. Wie üblich finden auch heuer die drei Urnengänge an einem Tag statt – und das ebenso wie gewohnt am letzten Sonntag im September.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) habe sich mit den Spitzen der im oberösterreichischen Landtag vertretenen Parteien auf den Termin geeinigt. Entsprechende Beschlüsse sollen am 6. Mai im Verfassungsausschuss und am 27. Mai in der Plenarsitzung des Landtages gefällt werden.

"Die Wahlen sind noch weit weg, die Herausforderungen der Gegenwart sind so gewaltig, dass es diesen Schulterschluss braucht", betonte Stelzer, dass nun alle Kraft in "die Bewältigung dieser historischen Krise" investiert werden soll. Für einen kurzen und fairen Wahlkampf bleibe noch genug Zeit. (APA, 27.4.2021)