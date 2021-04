Und wäre dieser im Ernstfall nutzbar – oder dient er nur als Stauraum? Was lagern Sie darin?

Ein Raum, den man baut und eigentlich nie verwenden will, das macht einen Schutzraum aus. Vor Bomben, atomaren und jeglichen anderen Katastrophen sollte dieser Raum Menschen Schutz bieten. Manche, vor allem ältere Häuser, haben noch solche Bunker, wie man häufig umgangssprachlich sagt, waren sie doch mal in fast allen Bundesländern in der Bauordnung vorgeschrieben. Heute lagern dort meist alte Möbel, Skier und Gerümpel, das man nicht notwendigerweise täglich braucht. Funktionsfähig sind die wenigsten.

Früher Schutzraum, heute oft Vorratskammer. Oder ist Ihr Bunker noch für den Ernstfall einsatzbereit?

Speisekammer, Weinkeller oder Hobbyraum

Auch wenn seit der Pandemie die Nachfrage nach derartigen Schutzräumen gestiegen ist, das große Thema sind Schutzräume in Österreich dennoch nicht. Eher sieht man den Raum als Vorratskammer, Weinkeller oder eben Lager an. Aber auch zum Partyraum wurde so mancher Bunker umfunktioniert, wie ein User nostalgisch berichtet:

Ein Schutzraum in Oberösterreich wurde zum Öltankraum:

Eine mit Stahltür geschützte Speis:

Tauschwaren für den Katastrophenfall:

Hat Ihr Haus einen Schutzraum?

Ist dieser funktionsfähig? Oder dient er nur als Abstellraum für altes Gerümpel? Sehen Sie heute noch eine Notwendigkeit zum Bau von Schutzräumen? (wohl, 29.4.2021)