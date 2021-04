Das Pflichtenheft der EU für Reformen in Österreich ist zumindest teilweise im EU-Aufbauplan enthalten, den die Regierung am Donnerstag beschließt

Geprüft ist der EU-Aufbauplan, nun sollte die Regierung bei der Umsetzung der Maßnahmen in die Gänge kommen. Foto: Imago Images

Wien – Am Mittwoch war der Plan für den europäischen Aufbau- und Resilienzfonds (RRF) noch nicht im Ministerrat. Am Donnerstag soll es so weit sin, die Regierung will einen Umlaufbeschluss dazu fassen. Dann werde das Opus magnum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, hieß es im Finanzministerium

. Absehbar ist anhand des nach Brüssel geschickten RRF-Entwurfs, dass der Stau im – in den nationalen Aufbauplan tunlichst einzubauenden – jährlichen EU-Reformplan nur bedingt aufgelöst wird. Denn mit Ausbruch der Corona-Krise wurden die länderspezifischen Empfehlungen der EU-Kommission einmal mehr am Abstellgleis geparkt. Die Finger legt die EU-Kommission alljährlich in dieselben Wunden: