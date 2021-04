So sah Tony Blair im Sommer 2018 noch aus Foto: Tolga AKMEN / AFP

Vorne schütter, hinten lang: Eigentlich war Tony Blair im Fernsehsender ITV zu seiner Meinung zur Debatte über die Unabhängigkeit Schottlands befragt worden, geredet wurde danach nur noch über seine Frisur. Der Mann, der 1997 als britischer Premier in die Downing Street einzog und für "Cool Britannia" stehen sollte, trug plötzlich schulterlange graue Haare.

Der Vokuhila stieß in den sozialen Netzwerken eine angeregte Debatte an: Sieht Tony Blair wie ein gealterter Rockstar, wie "Tiger King" Joe Exotic oder der Professor aus "Zurück in die Zukunft" aus?

Eine Corona-Frisur dürfte jedenfalls ausgeschlossen werden: Die britischen Friseursalons sind bereits seit 12. April geöffnet. (red, 30.4.2021)