Globuli mit dem Namen "Corona Impf Komplex" gibt es in der Auhof-Apotheke in Linz. Ein Infoblatt klärt auf, wie der "Impf Komplex" anzuwenden sei: Der Impfmuffel wird wohl die Variante "Corona Impf Komplex ohne Impfung" wählen. Ein halbes Jahr lang wären dann wöchentlich fünf bis zehn Globuli zu verabreichen. Wofür eigentlich?

Globuli anstelle der Impfung? Das wird zumindest suggeriert. Foto: privat

"Radionisch informierte" Globuli gibt es in der Apotheke Auhof in Linz. Foto: privat

Apotheke verweist mich auf den Hersteller

Ist der "Corona Impf Komplex" das, was er suggeriert - ein homöopathischer Ersatz für eine Impfung? Ich frage bei der Apotheke an - mit dem wörtlichen und konkreten Wunsch nach einem "Impfersatz-Mittel" für mich und meine Kinder. Spätestens hier wäre der Punkt, an dem ein Pharmazeut die Reißleine zieht, sich auf den Boden der von ihm erlernten Wissenschaft begibt und den naiven Kunden warnt: So etwas wie einen homöopathische Impfung gibt es nicht. Oliver Donath, der Apotheker, antwortet mir mit einem Verweis auf die Hersteller der "radionisch informierten" Globuli, das Unternehmen RA-Essenzen. Dort erhalte ich genaue Informationen über diese homöopathischen Mischungen. Abholen könne ich mir den "Corona Impf Komplex" aber jederzeit in der Apotheke.

Der Hersteller verspricht: kein Wirkstoff in den Globuli

Jetzt sind wir gespannt auf die Impfstoffprofis bei RA-Essenzen. Die Webseite verrät, dass der pensionierte Pharmazeut Wolfgang Weidinger und dessen Tochter Anette Rabeder, eine "Humanenergetikerin und Radionikerin", hinter den tollen Medizinen stehen. Weidinger ist der Vorgänger Donaths in der Auhof-Apotheke, die von RA-Essenzen beliefert wird. Eine andere Referenz-Apotheke führt das Unternehmen auf seiner Webseite nicht an.

Ein wenig unterhalb des Fotos mit den Herren und Damen von der Forschungsabteilung bei RA-Essenzen lesen wir, dass die Globuli des Hauses "aufgrund der radionischen Herstellung frei von Wirkstoffrückständen sind." So ehrlich sind Homöopathen selten. Aber derlei schnippische Bemerkungen sind nur unserem Halbwissen geschuldet, denn wir lernen: In der Globuli-Manufaktur in Engerwitzdorf wird die Wirkung nicht durch Schütteln und Verdünnen herbeigeführt. Das Unternehmen spricht von "elektronischer Homöopathie". Man verfügt über "eine radionische Herstellungsapparatur" zur Fertigung der wunderbaren Mittel. In der "Apparatur" seien eine "Vielzahl von Einzelmitteln ab Werk eingespeichert, sie können über spezielle Zahlencodes jederzeit abgerufen werden."

"Radionisch informierte Medizin": Impfen nach Zahlen?

Impfen nach Zahlen, kann es sanftere Vakzinen je geben? Oder einigen wir uns darauf: Ein Ex-Apotheker, ein Apotheker und eine Energetikerin kokettieren zumindest damit, dass arglose, naive oder verunsicherte Kunden die wirkstoff- und wirkungslosen Spaßkügelchen mit der Bezeichnung "Corona Impf Komplex" falsch verstehen. Bringen wir die Sache auf den Punkt: Die RA-Essenzen haben mit Medizin so viel zu tun wie eine Hasenpfote im Hosensack. Der "Corona Impf Komplex" hat mit der Krankheit Corona oder mit Impfungen so viel zu tun wie ein im Tagada im Prater verlorener Kaugummi. Wer derlei auch nur mit einer Impfung in Verbindung bringt, handelt im besten Fall verantwortungslos.

Etikettierer distanziert sich von "homöopathischen Impfstoffen"

Dass es anders auch geht, zeigt der burgenländische Globuli-Versand Remedia. Das homöopathische Unternehmen beweist zwar rege Fantasie beim Etikettieren seiner Fläschchen ("Dieselabgase", "Leopardenurin", "Cola light"), redet aber wenigstens in der Causa Klartext. Wegen zahlreicher Anfragen zu "homöopathischen Impfstoffen" distanziert sich das Unternehmen: "Ein potenzierter Impfstoff stellt keine wirksame Prophylaxe dar. Zum Erreichen einer ausreichenden sind nun einmal stoffliche Konzentrationen an Antigenen nötig." Der Homöopath, der sich auf Paracelsus unromantische Parabel von der Dosis, die es ausmacht, beruft, sei hier lobend erwähnt.

In Österreich gibt es kaum Reaktionen auf den Irrsinn

Das Spiel mit homöopathischen, angeblichen Impfstoffen in der Apotheke ist nicht neu. Im Jänner bewarb die Metatron-Apotheke in Wien eine "Covid Pfizer/BionTech Impfstoffnosode", worüber sich Pfizer nicht sehr erquickt zeigte. Eine steirische Energetikern empfiehlt "homöopathische Alternativen" zu so gut wie allen Impfungen, von Masern über Zecken bis zu Covid-19.

Allzu große Sorgen vor einem Rüffel von Behörden oder der Apothekerkammer scheint die Anbieter derlei Humbugs in Österreich nicht zu quälen. In Deutschland weht ein anderer Wind. Der Schloss-Apotheke in Koblenz wurde die Abgabe von „Pfizer/BioNTech Covid-19-Vaccine in potenzierter Form bis D30" verboten, das irreführende Produkt wurde von der Apothekenaufsicht gesperrt. Die weinerliche Ausrede der Apothekerin, wonach die Globuli lediglich eine tatsächliche Impfung „besser und richtiger wirken“ lassen sollten, half da nicht viel. Die Urtinktur für die Impfglobuli will sich die Apothekerin aus dem Rest verbrauchter Impfdosen im Müll eines Altenheims besorgt haben. Sollten sie demnächst einen Apotheker in der Nähe einer Impfstation im Mist stierlen sehen, sagen Sie ihm: Das Wühlen im Müll ist gar nicht nötig, das Unternehmen RA-Essenzen im Mühlviertel liefert den richtigen Zahlencode für den Impfstoff sicher gerne. (Christian Kreil, 5.5.2021)

Christian Kreil bloggt rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Soeben erschien sein Buch "Fakemedizin".