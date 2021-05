Ende April befanden sich 25.656 Menschen weniger in Arbeitslosigkeit als im Vormonat. Foto: APA / ROBERT JAEGER

Derzeit sind in Österreich 433.443 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder befinden sich in Schulung. Das gab das Arbeitsministerium am Montag in einer Aussendung bekannt. Ende April lag die Arbeitslosenquote bei 8,7 Prozent und sank damit langsam. In absoluten Zahlen befinden sich mit Monatsende April 355.382 Personen in Arbeitslosigkeit und damit 25.656 weniger als im Vormonat.

Die Zahl der Menschen, die sich beim AMS in Schulung befinden beträgt derzeit 78.061 Personen. Das ist ein Anstieg um 1.282 Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Vergleich zu Ende März.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Arbeitslosigkeit spürbar verringert. Mit Ende April sind 166.871 Personen weniger arbeitslos als im Vorjahr (-32,0 Prozent) und 28.837 mehr in Schulung (+58,6Prozent).Im Branchenvergleich ist der Tourismus mit 62.194 Personen die derzeit am meisten von Arbeitslosigkeit betroffene Branche. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Tourismus um -18.378 Personen zurückgegangen. Es folgen die Branchen Handel (51.603/-18.378), Arbeitskräfteüberlassung (33.009/-15.386), Warenherstellung (27.274/-10.142) und Bau (20.896/-15.430). (red, 3.5.2021)