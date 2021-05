Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie sehr sind sie von Passwörtern genervt? Sehr? Dann geht es ihnen wohl wie vielen. Und selbst bei Google träumt man angesichts des heutigen "World Password Days" von einer Welt ohne Passwörtern. Bis es soweit ist kündigt man aber weitere Verbesserungen in diesem Bereich an und gibt ein paar passende Tipps. Weiters im Angebot heute: Wie ein gehackter Geschirrspüler die Kosten um 98 Prozent reduzieren konnte, und was Apple bei den Airtags offenbar vergessen hat.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen frohe Lektüre!

Google träumt von einer Welt ohne Passwörter und gibt Tipps für gute

"Bob": Entwickler hackt Geschirrspüler, spart 98 Prozent Kosten pro Waschgang

Apples Airtags bieten offenbar zu wenig Schutz vor Stalking

VKI-Klage gegen Magenta erfolgreich: Gratis doch nicht ganz gratis

Kurioses Foto lässt Joe und Jill Biden wie Riesen aussehen

Microsoft-Managerin: Wir verdienen kein Geld mit Xbox-Konsolen

Datenschützer Max Schrems: Google könnte in EU Milliardenstrafe drohen

Youtube-Kampagne der ESA für "Nachwuchs-Raumfahrer" kommt gut an

Google-Prognose: Jeder Fünfte Beschäftigte wird von Zuhause arbeiten